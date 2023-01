NIJE MI NIŠTA! Doktor pokušao da se našali sa koleginicom, a onda ga je stigla BOŽJA KAZNA, nije znao gde bije! (VIDEO)

Na Jutjubu jedan video već duže vreme izaziva salve smeha. Urnebesna situacija se dešava u nekoj vrsti operacione sale gde lekar pokušava da gumenom rukavicom za jednokratnu upotrebu pogodi koleginicu.

On cilja i cilja i taman pusti jedan deo rukavice, ali usled svoje nespretnosti, on kida rukavicu, jedan deo pada na pod, a ostatak ga udara direktno u oko i to poprilično jako. Na snimku se vidi kako mu se cela glava "vraća" unazad od siline udarca.

Ono što je najsmešnije je što se doktor napravio blesav i ponašao kao da se ništa nije desilo. Njegova koleginica svakako ništa nije videla jer je bila zauzeta.

Ljudi na Jutjubu su ostavljali komentare kako ih je snimak nasmejao, a mnogima je najkomičnije bilo kako se doktor ponašao pošto ga je stigla božja kazna ili kako neki kažu, instant karma.

(Kurir.rs/A.M.)

