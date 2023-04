DA LI STE ZNALI DA POSTOJI 8 VRSTA PENISA? Dele se prema OBLIKU, a evo kakav sve MUŠKI PONOS može da bude, proverite gde ste

Od pečurke do oblika olovke ili čekića, mnogi muškarci mogu da lažu o veličini svog penisa, ali istina je da ne postoje dva ista. Mogu biti različitih veličina, ali ispada da se njihov oblik može lako prepoznati.

foto: Profimedia

Daren Brin, direktor britanske firme koja se bavi priborom za erektilnu disfunkciju, kaže da svaki penis spada u jednu od osam kategorija.

Daren deli glavne oblike na koje je naišao u svoje 22 godine rada u industriji.

Olovka

Penis u obliku olovke često je veoma dug i tanji od proseka. Daren primećuje da muškarci koji imaju penis ovog oblika obično imaju "dug i tanak ujednačen obim s uskim glavićem". Stručnjak - koji je u industriju ušao 1996., nastavlja da objašnjava, da iako dužina može da se razlikuje od osobe do osobe, često je veoma duga i tanja od proseka.

foto: Michael Dunlea / Shutterstock Editorial / Profimedia

Paprika

Ako se ne prepoznajete kao 'olovka', onda ste možda paprika. Daren napominje da će muškarci s ovakvim oblikom penisa smatrati da je njihova muškost neobično kratka, ali veoma debela celom dužinom.

foto: RINA

Kornet

Ovaj oblik obično ima linearno sužavanje osovine do vrha. Prema Darenu, muškarci koji se poistovećuju s ovim oblikom mogu naići na probleme na tom putu. Ističe da se kornet penis tipično sužava od osovine do vrha 'olovke'. To se povremeno može povezati s 'fimozom' - stanjem u kojem je kožica pretesna i ne može se prevući preko glavića - što može sprečiti širenje glave penisa.

foto: Shutterstock

Banana

U obliku banane penis je zakrivljen ulevo ili udesno. Daren objašnjava da ste mogli da se rodite s zakrivljenim penisom ili ste takav oblik razvili kao posledicu povrede.

On prelazi na referentnu Pejronijevu bolest - poremećaj vezivnog tkiva penisa kod kog se nakon povrede razvija tkivo koje može da dovede do svojevrsne deformacije. Ovo će stanje navodno uticati na 7 odsto muškaraca u njihovom životu.

foto: Shutterstock

Čekić

Oni s čekićem imaju usku bazu koja se širi do vrlo širokog glavića. Stručnjak ističe da će svako s ovakvim oblikom imati tanju osovinu.

- Ovo je uska baza koja se širi, a gravitacija otežava ovom tipu penisa u erekciji podizanje - kaže on.

foto: Profimedia

Kobasica

Daren kaže da je penis u obliku kobasice najpopularniji od svih. Opisujući karakteristike ovog posebnog oblika muškosti, on kaže da je on prosečne debljine i dužine i ima ujednačen opseg po dužini i prilično je tipičan.

foto: Shutterstock

Krastavac

Tip krastavca je deblji od prosečnog penisa i obično ima dobru dužinu.

Glava pečurke

Naučnici tvrde da je ovaj određeni oblik evolucijski dizajn koji potiče iz ideje o neveri. Tim naučnika u Njujorku sproveo je niz eksperimenata kako bi pokušali da otkriju zašto ljudski penis izgleda tako izgleda.

foto: Shutterstock

Utvrđeno je da guranje, kao i greben koji odvaja telo od glave, mogu da pomognu da se vagina i reproduktivni sistem očiste od semena prethodnog seksualnog partnera. To bi omogućilo novom partneru da doda vlastitu spermu i ima veće šanse za reprodukciju, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure