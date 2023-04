PAROVI ME ANGAŽUJU ZA GRUPNJAKE, A JEDAN KLIJENT JE TRAŽIO BIZARNU STVAR: Dao otkaz u kompaniji da bi bio ESKORT i nije se POKAJAO

Zainteresovani momci koji pružaju seksualne usluge, na portalu VivaStreet odlučili su da porazgovaraju sa "muškim pratiocima". Sagovornik im je bio 38-godišnji muškarac koji se oglašava kao Oz "Bigdownunder" i već je 10 godina u toj industriji. Javlja se na pozive muškaraca, žena, parova, ili istopolnih partnera.

Prvo je pitanje, naravno, kako se uopšte našao u ovoj profesiji.

- Radio sam za kompaniju mobilnih telefona u Australiji i moja devojka je za to vreme bila međunarodna studentkinja koju su roditelji finansirali od džeparca. Želela je da bude nezavisna, a ja sam mrzeo korporativni posao i hteo sam da ga se rešim. Prvo se ona pridružila eskort agenciji, uz moju punu podršku, a kasnije sam dao otkaz i otišli smo zajedno na turneju po Australiji i naveli se u novinskim oglasima kao nezavisni eskort. Otkrio sam da kao eskort zarađujem više novca, dobro koristim određene veštine i fizičke osobine i činim svoje klijente vrlo srećnim. Uživam u svom poslu i volim činjenicu da imam slobodu da biram koje ću usluge ponuditi ili ne ponuditi, hoću li se susresti s nekim ili ne, koliko naplatiti, kada napraviti pauzu, i tako dalje. U telefonskoj kompaniji i banci gde sam pre toga radio nisam imao tu slobodu – priča Oz.

foto: Profimedia

Kaže kako njegova porodica ne zna čime se bavi.

- Nisam im rekao jer bi se zabrinuli. Ne znam da li bi im to bilo neprijatno i šokantno, niti to želim da saznam – pojašnjava.

Najčudniji zahtevi klijenata koje je imao

- Imao sam stalnog klijenta koji je voleo grub odnos, udaranje u j***. Kad sam ga prvi put sreo, zamolio sam ga da mi opiše šta bi želio, šta mu znači kad to doživi i pokazalo se da to doživljava kao oblik podložnosti. Uzbuđuje ga osećaj slabosti i bespomoćnosti, to da je prepušten na milost i nemilost jačeg čoveka koji ima moć da ga povredi. Bol je za njega bila erotična jer je sa svakim udarcem osećao da je slab i bespomoćan, a da je muškarac koji dominira neodoljiv i snažan. Nisu to uvek isti motivi, motivacije za određenu želju mogu biti različite vrste fantazija i fetiša – pojašnjava Oz.

Dodaje kako se potrudio da čovek koji od njega traži tu vrstu grubosti dobro razume rizike i dogovorio da započnu s blagim udarcima, uz često proveravanje kako se oseća, kako bi mogao da kaže ako su udarci bili prejaki i ako to više ne može da izdrži.

foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

- Voleo je baš takav odnos i vraćao se mnogo puta – kaže. Inače, nije izbirljiv kad su klijenti u pitanju, ne smeta mu nečiji izgled. Tek ako neko zatraži nešto što mu je odbojno, ili je neprijatan, reći će: "Ne, hvala".

- Mnogi moji omiljeni klijenti su stariji ili pretili ljudi, pa i invalidi. Cenim pristojne ljude pune poštovanja koji će se pojaviti, platiti i lepo se provesti sa mnom. Nije me briga jesu li konvencionalno privlačni ili ne – kaže.

Oz u odnosima uvek preduzima mere opreza, pa se još nije našao u situaciji da se oseća ugroženo. Kad se nalazi s klijentima običaj je da oni rezervišu Uber sa svog naloga i dođu po njega, kako bi mogao da im uđe u trag ako imaju loše namere.

foto: Profimedia

- Velika većina klijenata gotovo svih eskorta su muškarci, srednjih godina ili stariji. U mom slučaju, godinama sam se promovisao kao muška pratnja specijalizovana za parove. Kao rezultat toga, češće sam imao seanse s parovima nego sa samcima – kaže.

Dodaje kako je zabluda da je eskort lagan posao za koji se za malo vremena zaradi puno novca, jer osim relativno kratkog vremena koje provodi s klijentima, puno vremena troši na marketing i dogovaranje susreta. Ako želite da uspete u ovom poslu, treba osigurati kvalitetnu stranicu na kojoj se predstavljate, ažurno odgovarate na poruke na društvenim mrežama ili mejlovima, izradite vizit-kartice i tražite kanale za povezivanje i marketing.

Inače, Oz je uspeo da očuva vezu s devojkom, koja se bavi istim poslom. Zajedno su više od 5 godina, pa ponekad čak i rade zajedno.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

