SVI SU ČULI ZA CRNU SVADBU, A ZA OVAJ VLAŠKI OBIČAJ NE ZNATE Evo zašto igraju KOLO kad neko umre! Isplivao snimak iz sela u Srbiji

Iako postoji od davnina, interesovanje javnosti za pojam crne svadbe doživelo je ekspanziju pojavljivanjem istoimene domaće hit serije, čiji će nastavak uskoro ugledati svetlost dana.

Osim crne svadbe, koja se praktikuje kad je pokojnik mlad i neoženjen, deo vlaške tradicije je i kolo za pomanu, a snimak ovog nesvakidašnjeg običaja iz sela Laznica kod Žagubice postao je viralan na TikToku. Na njemu se vidi kako ovaj običaj u stvarnosti izgleda. U pitanju je isečak iz priloga jedne emisije, a oni koji su u kolu za pomanu učestvovali otkrili su njegovu svrhu.

Muzika, hrana, igra, sve izgleda kao veselje, ali nije. Kod Vlaha, ovo je deo posmrtnih običaja.

- Ora de pomana je namenjivanje kola pokojniku. Postoje regularne pomane, koje se daju do godinu dana, a u nekim krajevima čak do sedam godina - priča jedna žena na snimku, dok druga objašnjava tumačenje ovog običaja.

- To je naš vlaški, rumunski običaj, koji se daje kao daća, kao pomana za pokoj duše mrtvih. To pamtimo od naših predaka i po nekim verovanjima i običajima smatramo da se to pred mrtvima vidi - priča, a potom objašnjava i simbole.

- Sveće simbolizuju svetlost, a u vrećicama su paketići - piće, hrana i sve što je namenjeno za pokojnika. Beli peškir simboliše igranku za pokoj duše posle godinu dana.

Svi običaji su, prema verovanju, usmereni ka tome da preminulima olakšaju kako prelazak "na onaj svet", tako i boravak u "večnom raju".

U istočnoj Srbiji se ovaj nesvakidašnji običaj takođe praktikovao i ukoliko bi pokojnik bio mlad i neoženjen. Tada bi se pronalazila devojka (njegova verenica ili neka mlada devojka iz sela) koja bi se venčavala s pokojnikom.

Brak s pokojnikom bio bi ugovoren na godinu dana. Najpotresniji trenutak bio je kada bi majka pokojnika morala da zaigra svadbeno kolo na sinovljevom grobu, kako piše Nacionalna geografija.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:58 OVU SKULPTURU OD VOSKA ZNATE IZ SERIJE CRNA SVADBA: U Negotinu čuvaju RAJSKU SVEĆU staru 40 godina, EVO ČEMU SLUŽI