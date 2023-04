SKANDAL U HRVATSKOJ UOČI EVROVIZIJE: Grupa Let 3 ZABRANJENA na poznatoj radio stanici! Zbog poteza jednog člana ISPAŠTA cela grupa

Hrvatska radio stanica iz Imotskog odlučila je da više ne emituje muziku grupe Let 3, nakon šale Zorana Prodanovića Prlje, člana muzičke grupe koja će predstavljati ovu zemlju na Evroviziji u Liverpulu.

Naime, Prlja je nakon poraza Hajduka u Ženevi na juniorskom fudbalskom prvenstvu na Tviteru objavio sliku krofnica, uz opis "Neka se momci naviknu".

Kako prenose hrvatski mediji, Prlja je ovim potezom hteo da se našali na račun fudbalera čiji navijači često znaju da kažu da "miriše na titulu", a on im je poručio da ipak miriše samo na krofnice. Iako Prlja nije spomenuo ni Hajduk ni Ligu prvaka, mnogi su ovo shvatili kao uvredu. Prljini obožavatelji stali su u njegovu odbranu i komentarisali kako je ovo sigurno šala, za razliku od hajdukovca koji su ovo shvatili ozbiljnije, te ga zasuli negativnim komentarima.

Zbog svega navedenog, uredništvo Radija NU iz Imotskog donelo je odluku o zabrani emitovanja ovogodišnjih predstavnika Hrvatske na Evroviziji.

- Sinoć je na svom Tviter profilu Zoran Prodanović, jedan od članova grupe Let 3 objavio sliku na kojoj je pisalo "Neka se momci naviknu", i tako uvredio sve Hajdukove navijače i sve Hrvate koji su poslednjih par dana podržali Hajdukovu decu. Isti taj čovek sa svojom grupom predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu! Iako je napisao da je to njegov lični stav, isto kao što jedan igrač Hajduka predstavlja ceo Hajdukov kolektiv, tako i navedeni gospodin Prodanović predstavlja grupu Let 3 - poručili su u saopštenju, pa dodali:

- Smatramo da je Prodanović uvredio decu kojima je u ovom trenutku podrška najbitnija, jer su hrvatski fudbal predstavili na najbolji mogući način, te smo odlučili da se od danas grupa Let 3 neće emitovati na Radio NU. Svu sreću želimo grupi Let 3 koja predstavlja ujedinjenu Hrvatsku, a ne grupi koja se raduje neuspehu hrvatske dece - stoji u saopštenju.

