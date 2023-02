EKSKLUZIVNO ZA KURIR LET 3: Snaći će se Srbi, pa će nam onako po srpski, darežljivo, na Evroviziji tutnuti i 14, 15 BODOVA!

Pank bend iz Rijeke Let 3 predstavljaće Hrvatsku na ovogodišnjem takmičenju za Pesmu Evrovizije, koja će se održati u Liverpulu, s pesmom "Mama ŠČ".

foto: Renato Branđolica

Poznati sastav odavno je poneo titulu jednog od najprovokativnijih bendova u bivšoj Jugoslaviji, a svojim nastupom na Dori uzburkali su javnost u celom regionu i našli se na meti kritika. Jedan od osnivača i frontmen grupe Damir Martinović Mrle u intervjuu za Kurir govori o mogućoj cenzuri i promeni scenskog nastupa u Liverpulu, koliko se Hrvatska promenila nakon ulaska u EU i koji je razlog netrpeljivosti između balkanskih država.

Vaš nastup na Dori napravio je pravu pometnju u regionu. Šta vas je navelo da se prijavite na takmičenje?

- Pometnja je lep srpski izraz i nama već dugo drag. Teroristi prave pometnje terorističkim napadima, političari iniciranjem ratova koji su najčešće oblik terorizma na širem planu, a mi, sića iz balkanskih vukojebina, ako posejemo pometnju, to je da se malo restartujemo, razumemo, da se zajedno zapitamo svašta. Kao, na primer, da li je u redu da žene jebu žene nezavisno od klasne, rasne, nacionalne ili verske pripadnosti, ili da li je u redu da nemamo para za sportsku dvoranu u osnovnoj školi u Bajinoj Bašti. Takva pometnja nam je mila i trudimo se oko toga. Evrovizija je pogodan poligon. A tu smo i da podržimo pederluk.

foto: Samir Cerić Kovačević

Pojedincima je zasmetao vaš nastup. Lenjin na raketama i moron Putin nisu baš dobro legli delu publike u regionu, a i šire. Kako reagujete na kritike? Da li smatrate da je vaš nastup bio previše ekscentričan?

- Aristotel je rekao: "Samo je jedan način da izbegneš kritikovanje - da ne radiš ništa, ne govoriš ništa, da budeš niko." Naporno je stalno misliti o tome šta će neko reći, jer to zapravo znači stalno razmišljati o tome što će reći svako. A ko bi svima udovoljio? Osim toga, ako pomislim da je to što radimo leglo, na primer, Dodiku, Vulinu ili Lukašenku, pa možda i Milanoviću i Orbanu, ne bismo se dobro osećali. A da ne zaboravimo, mi ništa ne tvrdimo, mi smo kao neka vrsta onih koji vide nadrealno, što je napisao Miljenko Jergović i hvala mu na tome, a svako prepozna šta hoće - neki da je Putin moron, neki da je Tramp, a opet neki da je to Vučić, iako je to u stvarnosti sasvim nemoguće.

foto: Damir Dervišagić, Beta Miloš Miškov

U medijima se danima spekuliše da ćete biti cenzurisani na Evroviziji. Kakva je situacija sa BBC i EBU? Da li će biti problema?

- Nemamo pojma šta se tamo kuva, ali ako nas zabrane, stići će ih sudbina, pre ili kasnije. Pre mnogo godina jedan sudija u Varaždinu osudio nas je zbog ispucavanja čepova iz guzica, pa mu grožđe nije rodilo više sezona zaredom.

Da li ste razmišljali o tome šta ćete raditi ako se odluče za cenzuru. Hoćete li promeniti delove pesme ili nastupa? Kakve izmene imate na umu?

- Mislimo da je "Mama ŠČ" po propozicijama i ne vidimo potrebe za menjanjem. A i da nas zabrane, bilo bi to katarzično - mnogo ljudi bi likovalo, a mnogi bi mislili: "Eto, prvo su ubili Če Gevaru a sad i ovo", nikome ne bi bilo svejedno.

foto: Renato Branđolica

Pre nekoliko godina Hrvatska je postala članica EU. Da li se osećate bolje, sigurnije, slobodnije? Koliko je EU zapravo ispunila očekivanja Hrvata?

- Ne verujem da je mnogo ljudi baš jako zadovoljno zbog ulaska u EU. No, važnije pitanje je koliko je zadovoljnih ljudi u državama koje nisu ušle u EU, iako pregovaraju o tome ili nisu ni kandidati, kao, na primer, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska ili Albanija. Takođe je važnije zapitati se da li bi nam bilo bolje da nismo ušli u EU. Ne bi se baš reklo. Mislimo da je EU najnaprednija real-politička platforma savremenog čovečanstva, ona je donela mnogo toga, između ostalog, i mir između naroda koji su vekovima ratovali. I po svojim zakonima i po svojim praksama EU se trudi da smanji dominaciju jačih nad slabijima, da poveća jednakost ljudi pred zakonom, iskoreni siromaštvo. Ona podstiče civilno društvo i time participaciju što većeg broja ljudi u odlučivanju, i sve to radi bolje nego bilo koji drugi postojeći real-politički model.

Koliko politika ima upliva u hrvatsku kulturu? Koliko je kontroliše putem institucija i da li ima cenzure i novca za one koji važe za nepodobne?

- Uopšteno, da li izgleda da nas kontrolišu više nego naše kolege na Kubi, u Rusiji, Kini? Ne bih rekao. Da li kulturu u Hrvatskoj kontrolišu više nego, na primer, vaš medij u Srbiji? Osim toga, mi nismo institucionalna kultura, mi smo samohotka, ne zavisimo od državnih para ni institucija.

foto: Samir Cerić Kovačević

Podele i tenzije na Balkanu prisutne su i dan-danas. Kako tumačite konstantne tenzije među eksjugoslovenskim državicama? Jesu li one odraz stvarne netrpeljivosti, neraščišćenih računa iz prošlosti ili je u pitanju šarada koju koriste u cilju skupljanja jeftinih političkih poena?

- To je uvek pakleni krug, gde naizgled ne znaš da li je prvo nastala kokoška ili jaje. Ipak, izgleda da političari huškaju, a kad se neka politička elita ne da s vlasti, kada se ustoliči na duže vreme, kad osvoji sve glavne medije i preko njih huška recimo 10 godina, onda se i većina naroda počinje mrzeti između sebe i postaje netrpeljiva. Tako je to svugde u svetu, negde, na primer, Bošnjaci, Albanci, Hrvati, Crnogorci, a pomalo i Slovenci i Makedonci mrze Srbe i mi se pitamo: "Pa šta je svim tim ljudima iz čista mira." Na drugim mestima se se mrze crnci, Jevreji, žene, manjine svih vrsta...

foto: Dragana Udovičić

Malo je poznato da ste uradili obradu pesme Šabana Šaulića "Dođi da ostarimo zajedno", koja je već ušla u antologiju. Rokeri se obično ježe na pomen narodnjaka, a vi ste ovoj numeri prišli s poštovanjem. Šta vas je navelo na takav potez?

- Obožavamo mešanje, ljudi, dobara, stilova, žanrova, droge, kostima... Ta pesma bila je jedna od uvrštenih na album "Bombardiranje Srbije i Čačka", na kome smo želeli da izmešamo i neke nespojive stvari, da dođemo do bizarnog, šaljivog, psihodeličnog i blesavog. Pre svega jer se mi tako zabavljamo, a i da vidimo kako raja reaguje na to. Kao kada bismo isprobali delovanje novog tamjana u crkvi.

foto: Samir Cerić Kovačević

Kakav ishod očekujete u Liverpulu? Da li mislite da će vas publika iz regiona podržati? Kakve reakcije očekujete?

- Nadamo se da ćemo od Srbije dobiti i više od maksimalnih 12 bodova. Snaći će se Srbi pa će nam onako, po srpski, darežljivo, tutnuti i 14, 15 bodova, jer inače za koji smo ku*ac ratovali. Imamo sreću da za nas pobeda na Evroviziji, sama za sebe, nema smisla. Ono što nam ima smisla jeste da malo zaljuljamo i narode izvan regije, da ih uhvatimo na krivoj nozi, radije s besom i polemički nego nikako, a to se može dogoditi i ako ne pobedimo. S druge strane, budemo li mlitavog penisa, nikoga nećemo zaljuljati ni ako pobedimo.

foto: Beta/Nebojša Micković, Komunikacije HRT

Prošlogodišnja predstavnica Srbije na takmičenju za Pesmu Evrovizije Konstrakta opčinila je publiku svojim jedinstvenim nastupom. Da li ste pratili njen nastup i da li vam je on možda dao ideju da pesmu upotpunite nesvakidašnjom koreografijom i rekvizitima?

- Ovim poslom se bavimo već decenijama, "Mama ŠČ" sadrži kreativne postupke, mešanje i sudaranje stilova i žanrova koje pravimo oduvek. To naši tvrdokorni fanovi znaju, o tome su tokom vremena napisani nebrojeni članci u medijima, tako da se nadam da smo mi, barem malo, uticali na Konstraktu. Svakako smo zapazili koliko je Konstrakta zanimljivo odskakala od proseka na Evroviziji.

Kurir.rs/ Andrijana Stojanović

Bonus video:

11:22 Konstrakta odgovarala na pitanja novinara i podelila utiske sa Evrovzije