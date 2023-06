EVO KOJE SU NOĆNE MORE SVAKOG ASTRO ZNAKA: Rak se UŽASAVA nepoznatog, dok Škorpije ne mogu da podnesu PRELJUBU!

Pojedini horoskopski znaci strahuju od samoće, gubitka ugleda, siromaštva, dok neki se na primer boje da neće biti u centru pažnje ili da će biti prevareni.

Ovan

Iako je poprilično neustrašiv, Ovnov najveći strah je da će učiniti nešto što će uzrokovati da ga njegova voljena osoba napusti i krene dalje. On ima izuzetan strah od samoće i žudi za trajnim, smislenim odnosom i jako ga užasava ako isti ne postigne. Ovan traži oslonac. Iako deluje kao hrabri pustolov, ipak mu treba neko na koga može da računa.

Bik

Bik je neverovatno pouzdan kada je treba nekom da se pomogne. Oni najviše strahuju od toga da će upravo dobiti sve suprotno. Oni žude za stabilnošću. Plaše se da ostanu bez novca, kao i nepredviđenih situacija. Svestan da svađom i sukobom neće ništa postiči, on mirnim i pomirljivim putem štiti svoje interese, strahujući da ih ne ugrozi.

Blizanci

Blizanci vešto prikrivaju svoje strahove. Spremno unose svoje živote i srca u rad, što ih čini jednim od najproduktivnijih i najstručnijih znakova zodijaka. Strah od nesavršenosti tera ih da stalno unapređuju svoje veštine, smatrajući da sve što oni čine treba kontinuirano da se poboljšava. Prave opasnosti, kao i izazovi ga ne plaše, ali samoća i usamljenost izaziva kod njih pravu paniku.

Rak

Rakovi su vrlo emotivne osobe. To ih čini jednima od najstrastvenijih, najtoplijih ljudi. No, to ih takođe čini osetljivijima na odbijanje. Često su zabrinuti zbog nečega. Najviše za svoju kuću i porodicu. Na njihovoj listi strahova nalaze se još strah od depresije i strah od nepoznatog.

Lav

Lavovi izgledaju vrlo sigurni, stručni i stabilni na prvi pogled. No, iako oni to neće nikad pokazati, oni imaju dubok strah da će rezultat njihovog napornog rada, njihova predanost i veština proći nezapaženo. Najviše se boji da neko misli o njemu da je kukavica ili da će ga njegovi bližnji, poput prijatelja i ljudi kojima veruje, ostaviti na cedilu.

Devica

Device žude za redom i postavljanjem stvari na svoje mesto. Uvek dolaze na vreme i nikad nisu nespremne, što je potaknuto njihovim dubokim strahom od kaosa. Device ne mogu da podnesu neorganizovanost i neuredna mesta. Zaziru od gubitka kontrole nad sobom i najbližima. Sve primećuju i reaguju ako treba sprečiti neželjene događaje. Danonoćno mogu da drže lekcije o tome kako je čistoća pola zdravlja.

Vaga

Vage su večito na oprezu strahujući da vam se neće svideti ili da ih nećete zapaziti. Naviknute su na pažnju i divljenje, a fokusirane na mir i ljubav. One ne podnose sukob, skandale i podsmeh što nastoje da izbegnu po svaku cenu. Užasavaju se razgovora o bolestima i nalazima; veći su hipohondri od Device.

Škorpija

Vrlo su hrabre, malo je toga čega se oni boje. U profesionalnom svetu, Škorpije su jedne od najsamouverenijih ljudi. No, kada je reč o ličnim odnosima koji podrazumevaju otvaranje prema drugome, deljenje emocija i strasti, oni postaju paralizovani od straha, užasava ih pomisao da bi mogli biti ostavljeni ili prevareni.

Strelac

Strelac voli da stvari držati pod kontrolom. Oni su slobodne ptice, vole kreativnost i istraživanje uzbudljivih stvari. Nikako ne vole da neko kontroliše njih i njihove postupke i odluke, to je ujedno i njihov najdublji strah. Plaše se nepravde, izdaje, spletki i intriga koje mu mogu zagorčati život. Oprezniji su nego što izgledaju.

Jarac

Jarci su sjajni kada je potrebno snove pretočiti u stvarnost. Oni tačno znaju šta žele i kako će to dobiti. Ono čega se najviše boje je da oni oko njih neće gledati na njihove snove s toliko razumevanja i uvažavanja, kao što to oni čine. Strahuju od gubitka časti i pomalo se pribojavaju svega čega se nisu svojim očima uverili ili vlastitim iskustvom.

Vodolija

Vodolija želi da bude tu za svoje najmilije. To čini prilično dobro zbog svoje sposobnosti da ostane mirna u napetim situacijama. Vodolija se najviše boji da će doći u poziciju u kojoj neće moći da pruža potrebnu sigurnost i zaštitu drugome. Takođe, boji se prosečnosti i osrednjosti i ne voli upoređivanja s drugima. Ona je jedinstvena. Iako nedodirljiva, prepotentna i bahata, itekako se boji gubitka ugleda, poštovanja bližnjih i gubitka društvenog statusa. Vodolija zazire od poniženja bilo koje vrste, prenosi Atma.

Ribe

Ribe su vrlo osetljive i ispunjene mnogim idejama. I iako im ne smeta kritika tih ideja, one mrze sukobe.

Čak i kad znaju da je kritika potpuno netačna, one vas neće prozivati zbog toga što je to stresno za njih. Jedan od najambicioznijih znakova, Ribe teško odustaju od karijere i uspeha. Najveći strah krije se u tome da bi ih neko mogao preteći ili biti bolji od njih u nečemu.

