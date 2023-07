AKO MISLITE DA NAPREDUJETE U KARIJERI, OVOGA MORATE DA SE PRIDRŽAVATE Jednu grešku svi zaposleni prave, a može da vam uništi život

Razmišljajući o karijeri, skloni smo da se usredsredimo na vrstu posla koji radimo, industriju u kojoj se nalazimo ili platu koja nam je potrebna. No ljudi retko promišljaju o svojim stavovima i ponašanju na poslu koji doprinose radnoj sredini i negovanju kolegijalnosti.

Da biste u tom smislu bili učinkoviti, morate razviti određeni skup veština jer pozitivni odnosi na poslu vode ne samo većem zadovoljstvu poslom, već vas čine boljim u onome što radite.

1. Postavite granice i držite ih se

Mnogi veruju da beskonačni rad i danonoćna dostupnost vode do uspeha. Najpre morate da se odviknete od te ideje da morate da patite da biste uspeli, piše Lifehacker. Umesto toga, uvedite postupke koji štite vašu dobrobit. Uzmite namerne male pauze kako biste obnovili energiju tokom dana. Udaljite se od svog radnog mesta, krećite se i družite se s kolegama. Postavite granice kada radni dan počinje i završava se i pridržavajte ih se. Možda niste znali, ali ako ljudi daju prednost svojoj dobrobiti na poslu, rade bolje i produktivnije.

2. Znajte kada treba da govorite i kako da prihvatite povratnu informaciju

Kada se pojave nesuglasice ili treba odlučiti nešto, najlakši pristup je ćutati. Svi smo to učinili. Ponekad je to zato što verujete da će vaše ideje smatrati smešnima i odbiti ih. U drugim slučajevima to može biti iz ravnodušnosti ili nevoljnosti da se preuzme dodatna odgovornost. Problem je u tome što kada ćutite, svojim šefovima i kolegama oduzimate mogućnost uvida u vašu jedinstvenu perspektivu.

Progovoriti takođe znači naučiti prihvatiti povratnu informaciju. Budite spremni da učite od drugih i manje brinete o tome šta drugi misle o vama. Nije lako razviti veštinu, ali je važna. Ako niste spremni da delite svoje ideje, pokušajte da razumete zašto je to tako i nastavite da napredujete kao produktivan član tima. Ako ste u okruženju u kojem to ne možete da učinite, to može biti znak da vam posao ne odgovara. A to ne možete da znate dok stvarno ne riskirate i ne progovorite.

3. Dajte prednost rešavanju problema i fleksibilnosti umesto prigovaranja

Posmatranje problema kao nečega što treba rešiti umesto nečega na šta se žalite ključno je za zadovoljavajuću karijeru. Suprotno tome, prigovaranje i ogovaranje nas zaustavlja i drži nas zaustavljenim u trenutku. Ne možete da dođete na neko novo mesto ako ste opsednuti lošom situacijom. To ne znači da povremeno ne možete da se žalite. Možete, jer je dobar osećaj i može pružiti olakšanje u stresnom trenutku. Ali to mora da ostane kratkotrajno.

Takođe, jedna od strategija za izlazak iz prigovaranja je traženje drugih perspektiva. Ako vas ljuti kolega zbog načina na koji komunicira, razmislite o tome da njegovo iskustvo, veštine i stres mogu uticati na njegovo ponašanje. Traženje drugih perspektiva pomaže vam da izgradite empatiju, nešto što bi svakom radnom mestu moglo više da koristi.

4. Povežite se sa svojim mentorima

Mentori mogu koristiti vašoj karijeri na bezbroj načina. Oni pružaju korisne savete za snalaženje u škakljivim situacijama, sposobni su da uvedu nove kontakte u vašu mrežu i držaće vas odgovornim za vaše ciljeve u karijeri.

Ali prava veština je pronaći potencijalnog mentora i postaviti mu pravo pitanje. Teret uspostavljanja mentorskog odnosa je na vama, a ne da čekate kako bi mentor pronašao vas. To znači da morate da razvijete jasno razumevanje onoga što želite da naučite od mentora, progovorite preko prijatelja i kolega da ga tražite, izgradite odnos s tim čovekom i produbite ga čestim sastancima. Izgradnja karijere puno je više od posla koji radite ili čak industrije koju ste odabrali. Takođe se radi o odnosima koje gradite, a to činite tako što se svakodnevno pojavljujete na poslu.

