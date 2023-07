JEDAN ČOVEK JE UMRO GLEDAJUĆI NJEGOVU LEPTIRICU: Evo šta Đorđe Kadijević kaže na tu TEMU pred dodelu velike nagrade

Likovni kritičar, scenarista i reditelj Đorđe Kadijević ovogodišnji je laureat počasne nagrade Statueta slobode Filmskog festivala u Sopotu. Reditelj kultnih filmova "Prozor", "Leptirica", "Sveto mesto", "Karađorđeva smrt" i serija "Vuk Karadžić" i "Poslednji čin" obeležio je istoriju jugoslovenske kinematografije.

- Kadijević je utemeljivač srpskog i jugoslovenskog filma fantastike i reditelj jedne od naših najboljih serija "Vuk Karadžić" - podsetio je umetnički direktor festivala Aleksandar Avramović.

Klasik strave "Leptirica", koji je snimljen pre pola veka, imao je počasnu projekciju na Sofestu 7. jula, nakon čega je održan i poseban panel. Ovo ostvarenje je premijerno prikazano 1973. godine u okviru mini-serijala od četiri TV filma, pod zajedničkim naslovom koji se u novinama najavljivao dvojako, kao "Ciklus: Fantastika" i "Priče tajanstva i mašte".

Urbane legende kružile su Jugoslavijom nakon premijere, a posebno se ističe ona koja tvrdi: "Jedan čovek u Skoplju je umro od straha gledajući prvo prikazivanje 1973!"

- Saznao sam usmeno, o tome se pričalo na televiziji, da je valjda u nekim makedonskim novinama izašla vest o tome. Podatak je izašao u nekoj lokalnoj štampi daleko od Beograda, ali glas o tome je dopro do Beograda i do televizije, pa su se onda pravili vicevi na moj račun, da sam ubica i šta ja znam. Bile su to dobronamerne šale, neka vrsta crnog humora, koja sasvim odgovara kad je moja persona u pitanju - objasnio je Kadijević.

