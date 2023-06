SEDAM ZNAKOVA DA JE NEKA OSOBA PREPUNA NEGATIVNE ENERGIJE: Misli su im LOŠE, a evo kako da ih prepoznate i kako da se zaštitite

Da li ste nekada sreli osobu za koju vam se čini da sa sobom donosi "tamu" i neraspoloženje, te da krade energiju - kako vašu sopstvenu, tako i onu ukupnu u datoj situaciji. Možda se nakon vremena provedenog sa njom osećate i fizički umorni! Nije uvek lako razumeti šta tačno u toj osobi izaziva takav efekat, ali postoje jasni pokazatelji negativne energije koji vam mogu pomoći da prepoznate osobe koje nisu prijatno društvo.

To su negativne misli koje su zarobljene u umu osobe, rađajući dalje negativne emocije i postupke. Ove emocije - strah, bes, ljubomora, pa čak i mržnja - vode do toga da se ljudi ponašaju loše i emituju opterećujuću, tešku energiju. Kada neko u vašoj blizinu emituje negativnu energiju, on u suštini crpi vašu energiju. Neki od ovakvih ljudi su svesni šta rade, a mnogi nisu. Suptilna, odnosno neosvešćena negativna energija, često je čak i štetnija od očiglednog negativnog ponašanja!

Ovo je sedam pokazatelja da imate posla sa osobom koja je puna negativne energije:

Pronalazi mane u svemu i svakome

Ako se ova osoba ne ustručava da ukaže na sve vaše mane ili da se požali na praktično sve u svom životu, čak i kada su stvari dobre, definitivno je u vrtlogu negativne energije. Uvek pokušavaju da pronađu greške i mane u drugima, te kritikuju sve i svakoga, čak uživaju da to rade. To pokazuje da njihov um neprestano prolazi kroz negativne misli koje se onda manifestuju kroz neprijatno ponašanje.

foto: Shutterstock

Pokušavaju da vas "obore"

Čak i kada se čini da je važ život u savršenom redu, ova osoba pokušava da potkopa vašu sreću. Kada ste srećni zbog nečega, ubeđuju vas da je to "glupo" i da nije vredno vašeg vremena. Međutim, kada ste uznemireni ili tužni, daju sve od sebe da vas zadrže u toj energiji. Negativni ljudi daju sve od sebe da se srećni ljudi osećaju jednako nesrećnim kao što su oni, a to čak ni ne rade namerno.

foto: Shutterstock

Ne tolerišu ni najmanje razočarenje

Osoba ispunjena negativnom energijom ne toleriše bilo kakvu vrstu razočarenja. To je zbog toga što su prepuni frustracije iznutra i osećaju se "prevareno" kada nešto ne ide onako kako su očekivali. Dakle, ako poznajete nekoga ko se ljuti ili uznemirava zbog sitnica, znajte da ta osoba emituje neki oblik negativne energije.

foto: Profimedia

Ne podnose kritiku

Negativni ljudi ne prihvataju konstruktivnu kritiku, odbijaju da je slušaju ili to tumače kao napad na njihovu ličnosti. Oni se veoma lako vređaju, čak i onda kada deluje kao da su prihvatili kritiku. Duboko u sebi oni "ključaju", a vremenom se frustracija zbog konstruktivne kritike pretvara u ljutnju i bes koji su usmereni na one koji su ih uvredili. To se dešava zato što njihove negativne misli ne utiču samo na način na koji se ponašaju, već i na to kako percipiraju stvari. Kako podsvesno uvek traže nešto zbog čega bi bili uznemireni, čak im i konstruktivna kritika deluje kao napad.

foto: Shutterstock

Boje se da rizikuju

Neko ko rizikuje, sposoban je da efikasno koristi svoju intuiciju, deluje nezavisno i hrabro, bez tereta negativnih misli. A u svetlu činjenice da su negativni ljudi uvek u ogromnom strahu da će nešto izgubiti, oni nikada ne rizikuju - u njihovom mentalitetu rizik označava veću mogućnsot za gubitak, nego za dobitak.

foto: Profimedia

Pesimisti su i sve vide kao loše

Negativni ljudi ne oklevaju da određene stvari odmah okarakterišu kao "loše". A, ako imate čvrste argumente kojima možete da im dokažete da greše i da nešto nije loše, onda oni zauzimaju stav da ipak može biti bolje od toga. Misli ovih ljudi su do te mere zamagljene negativnošću, da ih pozitivne stvari ne impresioniraju. Shodno tome, oni postaju pesimistični pojedinci, koji uvek traže ono što bi moglo da krene naopako u nekoj situaciji.

foto: Profimedia

Radoznali su i puni tajni

Generalni, negativni ljudi su rezervisani kada je reč o njihovim sopstvenim životima, ali su zato radoznali da saznaju svaki detalj tuđih života. Kada pričaju o drugima, verovatno im oči sijaju, a glas im je uzbuđen. Ipak, kada ih neko upita neešto o njihovim sopstvenim životima, oni postaju ljuti i odbrambeno nastrojeni. Umesto da rade na svojim problemima kako bi bili srećniji, oni najčešće gledaju šta drugi rade i kako žive.

Kako se zaštiti od takvih osoba:

Iako možda nećete moći da nečiju negativnu energiju pretvroite u nešto špozitivno, možete da ograničete količinu negativnosti koju ta osoba širi. Pre svega, pokušajte da ograničete interakciju sa njima i okružite se ljudima koji nastoje da ostanu pozitivni.

Iako je to težak zadatak, možete da pokušate da pomognete toj osobe da pronađe pozitivniji pogled na svet oko sebe kako bi bila srećnija.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

13:52 NAJJEFTINIJA ENERGIJA JE ONA ENERGIJA KOJA NIJE POTROŠENA Urošević: Ovaj alat za štednju donirale su nam UN i evo za šta služi