KANAĐANIN OCENJIVAO ZEMLJE EVROPE, ZA FRANCUSKU REKAO DA JE NAJGORA! Ocena koju je dao SRBIJI iznenadila sve: "Nisam očekivala!"

Đulijan Galuco, Kanađanin italijanskog porekla, trenutno živi u Srbiji, a popularan je na TikToku jer između ostalog komentariše i ocenjuje zemlje koje je posetio.

Jedan takav snimak naišao je na različite reakcije, a tiče se ocenjivanja evropskih zemalja koje je posetio. Đulijan je poređao zemlje od one koja mu se najmanje dopala do one koja je na njega ostavila najjači utisak, a iako mnogi možda to ne bi očekivali, Srbija je ultimativni pobednik na njegovoj listi.

Đulijan je otvoreno iznosio dobre stvari svake zemlje koju je posetio, ali i svoje zamerke, a njegova lista izgleda ovako:

- Francuska je najgora od svih, ocena 0 od 10.

- Austrija - ocena 2 od 10. Divno mesto, zastrašujuće grubi ljudi.

- Nemačka je u suštini ista kao Austrija, ali je malo bolja, ocena 3 od 10.

- Engleska - fenomenalna internacionalna hrana, London je poprilično kul, ocena 5 od 10.

- Švajcarska je prelepa, ali 10 evra za kafu joj skida poene, tako da je ocena 6 od 10.

- Holandija, kul mesto, nemam zamerki, nije baš najdivnije mesto na svetu, ocena 7 od 10.

- Španija je lepša od Holandije, sjajni ljudi, divna hrana, sve u svemu je OK, ocena 7 od 10.

- Rusija takođe 7 od 10 takođe poprilično lepo mesto, jedinstveno, ako dolaziš sa Zapada.

- Italiji dajem ocenu 8 od 10. Možda bi mogla da bude i desetka, ali kao Italijan kažem da su neki Italijani veoma grubi, tako da je to realna ocena.

- Hrvatska takođe ocena 8. Mogla bi da bude savršena, ali sam imao iskustva s neljubaznim ljudima.

- Grčkoj dajem 9 od 10. Skoro je savršena, ali kad sam ja bio, bilo je dosta prljavo.

- Mađarska 9 od 10 takođe. Mogla bi da bude i desetka, ali ako ste ikada upoznali ljude iz Mađarske, znate da su ljubazni, ali malo hladni.

- Na kraju imamo Srbiju - savršenstvo, jednostavno, mesto broj jedan.

Mnogi njegovi pratioci bili su šokirani i iznenađeni ovom listom. Neki su pitali zašto je Francuska baš najniže ocenjena, dok su se pojedinci iznenadili činjenicom da mu je Srbija na prvom mestu.

"Nikad ne bih očekivala da Srbija završi na prvom mestu, ali, ne žalim se", napisala je jedna devojka iz Srbije, na šta joj je Đulijan odgovorio: "Ni ja, dok nisam došao ovde."

Potom se nadovezao i jedan Marokanac, koji deli mišljenje s tiktokerom: "Ja sam Marokanac musliman koji je posetio Srbiju. Najbolje mesto i ljudi ikada, a nisam to očekivao", a Đulijanov odgovor bio je: "Slažem se 100%."

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:20 Italijan dao koš nogom