"NA OVOM PUTU NOĆU SE POJAVLJUJE STOPERKA U BELOM?!" Psiholog Šlajmer ukazala na JEDINI IZLAZ kad upadnete u vrtlog sujeverja

Ako ste čuli za ovaj most čuli ste i za legendu od koje se diže kosa na glavi. Meštani se plaše da pređu preko mosta zbog duhova koji, prema legendi mogu da ih odnesu. Oni koji se usude da predju most, prema drevnom savetu, nose nešto teško sa sobom, da ne bi bili odneti." Skoro da nema kraja u Srbiji da u svojim predanjima nema slične primere , ali to će nam najbolje preneti gost koji se uključio u program Kurir televizije iz Pirota, etnolog Aleksandar Repedžić i psiholog Bojana Šlajmer...

Sve je na bazi urbanih legendi, započinje Repedžić.

- "Ukletih" mesta u Srbiji postoji bezbroj... Prisutni su mitovi o stoperkama i stoperima obučenim u belo, koji zaustavljaju putnike. Vezana su za raznorazna ukleta mesta čak je i ta o stoperki dobila epilog šale, kada su momci obukli u belo helijumski balon i napravili pometnju u saobraćaju. Najviše legedni vezano je za autoput Bor- Majdanpek, gde je bilo najviše nasreći i navodno, se tu noću, pojavljuje stoperka u belom... - uveo je u priču Repedžić.

Ponovio je da magija ne postoji u takvom obliku, i da ljudi mnogo čemu daju pridev proklet.

To su iracionalna uverenja, nadovezala se psiholog Bojana Šlajmer.

Ona je objasnila da je ova tema veoma zastupljena u ruralnim sredinama.

- To su ukorenjeni obrazci ponašanja gde osobe nasleđuju to od svojih roditelja, prvo u primarnoj pa onda u sekundarnoj porodici. Izlaz je preuzeti odgovornost za sopstveni život i dela. Ljudi koji se preusmeravaju magijskom mišljenju najčešće ne žele da preuzmu odgovornost za svoj život. Kod njih je jako dominantan strah i anksioznost. Opsesivna misao nije voljna, nego nametnuta, u slučajevima kada radnja mora da se ponovi više puta. Jako je teško ubediti te ljude u suprotno jer su ta uverenja duboko ukorenjena - rekla je Šlajmer.

Istakla je intenzitet i trajanje tih "ritualnih" postupaka.

- Mišljenje je osnovna psihička funkcija. Oni izgovaraju neke ritualne reči koje im smanjuju anksioznost. Sve što se dešava oni to pripisuju magičnim i višim silama. U zavisnosti da li možemo i ne možemo da utičemo, u skladu sa tim, znamo da negde objasnimo i opišemo situaciju da li je realna, ili ne... - kazala je.

Da li se može pomoći ovim ljudima? Psiholog pojašnjava koji je prvi korak ka osvešćivanju.

- Prvi nivo je da osoba postane svesna da je ta misao nametnuta i da su to iracionalne misli. Negde, ako postoji makar jedna nit, iako su to uvek uzročno posledične veze (ta primitivno magijska karika), ali ako postoji ta jedna nit, onda osoba može započeti promenu. Jako je teško suočiti je tako da postane svesna i preuzme odgovornost, a to je ključ za rešavanje životnih problema - kaže Šlajmer i dodaje:

- Zavisi i od stepena inteligencije i od toga koliko ta osoba radi na životnom rešavanju problema lične i kolektivne odgovornosti. Sve do tada se dešavaju promene na koje je teško uticati, jako je teško racionalizovati osobi da to što radi jeste iracionalno- rekla je.

