KAKO DA BEZ GREŠKE ODABERETE NAJSLAĐU LUBENICU NA PIJACI? Donji deo treba da bude OVE BOJE, a kad kucnete mora da ima ovakav ZVUK

Sezona je lubenica koja umeju sjajno da rashlade tokom letnjih vrućina. Veoma su zdrave i spadaju u red omiljenih namirnica. Pre nego što se uputite na pijacu, ttreba da imate na umu korisne savete kako da odaberete baš onu najslađu lubenicu. Nekoliko stvari je važno.

Prvo što treba da uradite je da je podignete. U zreloj lubenici je 92 procenta vode i oko šest procenata šećera.

Obratite zatim pažnju na donji deo lubenice! On bi trebalo da bude žučkast. Zašto? Dok je lubenica sazrevala na suncu, on je bio okrenut ka tlu, pa što je tamniji, to bolje. Ako je bled ili se uopšte ne izdvaja bojom od ostatka, to znači da je lubenica prerano ubrana.

Imajte na umu da je savršena, zrela lubenica tamno zelena i mat. Ako je sjajna, velike su šanse da je manje slatka.

Vodite računa i koliko lubenice jedete.

Obavezno kucnite o nju. Zrela više “zvuči” kao tenor nego kao bas.

Saveti važe za cele lubenice, ako se već isečene nalaze na tezgama , vi onda potražite onu koja ima što više smeđih, a što manje belih semenki i čije je "meso" tamno crveno. Ako primetite da se sočan deo odvaja od semenki i izgleda zrnato, to znači da se lubenica već suši.

Lubenica može da pomogne protiv vrućina, a jedan neočekivani sastojak može da je učini još slađom. Mnogi ne bi pomislili da je ovaj trik efikasan odnosno da se baš ovaj začin "slaže" sa lubenicom čineći je još ukusnijom.

Pa, ako ste hteli da uživate u slatkoj lubenici, a tokom prvog zalogaja shvatili da se kupili onu gorku i bezukusnu, rešenje je so, prenosi Mashed. So efikasno smanjuje gorčinu. Stručnjak koji se bavi poboljšanjem ukusa hrane Bob Staki otkrila je prilično dobru teoriju o tome zašto ovaj trik funkcioniše.

"Lubenica ima tri elementa ukusa, slatki, kiseli i gorki; a gorčina može da suzbije slatkoću. Kada malo soli pospete na krišku lubenice, ona će osloboditi slatkoću i suzbiti gorčinu", objasnila je.

