"MOŽDA JE IZGUBIO BURMU, PA MU ŽENA IZBILA ZUBE" U Grčkoj pronađena proteza, a Srbi plaču od smeha: Juuu, hvala bogu moji su tu!

Tokom letovanja mnogi su opušteni, a mozak puste da odmara i ne razmišljaju previše ni o čemu. Tako se dešava da na letovanju izgubimo razne stvari koje su nam bitne, a u doba društvenih mreža mnogi se odluče da okače postove i zamole dobre ljude da im pomognu da nađu stvar koju su izgubili.

Naravno, to često ide i u obrnutom smeru. Ponekada se desi da nađemo nešto što može biti jako važno osobi koja je to izgubila, pa okačimo to na društvenu mrežu u nadi da će osoba to videti i naći ga.

Jedna osoba tako je našla zube i objavila to u grupi "Grčka uživo" i napisala:

- Ko je izgubio zube na plaži? Nalaze se u policijskoj stanici u Nikitiu.

Mnogi ljudi su se javili u komentarima i dok su neki označavali da ljude koji bi mogli da budu vlasnici ovih zuba, drugi su se šalili. "Znači burme više nisu IN, prešli smo na zube...", "Možda je ovaj izgubio burmu, pa mu žena izbila zube", "Taj će jesti samo čorbice", "Donja ili gornja vilica?", "Zašto u policiji? Grizu?", "Juuu, hvala bogu moji su tu", "Koliko piva treba da popijes da ne skontas da su ti zubi ispali...", "Ajkula pojela babu ,ostali samo veštački zubi", bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs)

