"VISOK SAM 114 cm I IMAM 20 kg" Darko je rođen zdrav, a onda je dobio DIJAGNOZU: Sad radi na građevini a najveći problem mu je OVO

"Bilo mi je jako teško da prihvatim da sam visok 114 centimetara i da imam svega 20 kilograma", ovo su reči Darka Trubića (22) iz Manjače, koji je rođen kao zdrava beba, ali su roditelji nakon nekog vremena saznali da on ima dijagnozu ekstremno niskog rasta.

Darko sada otkriva detalje svog života, a kako kaže, bilo je teško prihvatiti sve. Danas, pak, ne mari za komentare.

"Dijagnoza se zove ahondroplazija. Moji su to saznali u bolnici kad je doktor gledao onaj dijagram rasta i video da godinu nisam skoro ništa porastao. Potom, radio sam testove, vadili su krv, pregledali me od glave do pete i ustanovili da je to to", priča Darko.

Jedina nada, kaže, bili su mu hormoni rasta, koji na njega nažalost nisu delovali.

"Na početku bilo mi je jako teško da to podnesem i da to shvatim. Dobio sam malu nadu od lekara kad mi je ponudio da mi da hormone za rast, i to sam prihvatio, međutim, nije bilo uspešno", kaže nam Darko i dodaje da je uvek imao i da danas uživa podršku svoje porodice i društva.

Njegov fizički izgled doneo mu je nekoliko neprijatnih situacija, jer ga se ljudi "plaše".

"Imao sam toga mnogo, mnogo... Veoma često sam čuo: 'Nemoj gledati u njega' ili 'makni se od njega'. Takođe, video sam u pogledima ljudi da me izbegavaju i da su se čak bojali mene… Nemam posebne scene, jer se scene ponavljaju", priča.

Svoju budućnost vidi potpuno drugačije. Za sada radi na građevini u Austriji i bori se za sebe, a plan je da bude uspešan čovek.

"Radim u Birovu u banci, a radio sam tri godine i u Opštini i pola godine u trgovini jer me sve to zanima. Bavim se puno i kompjuterima i telefonima, jer me tehnika zanima. Voleo bih da se bavim muzikom ili politikom", ističe Trubić.

Za ljude koji imaju sličan problem, ima samo jednu poruku!

"Samo napred, pustite priče, šta će ko reći. To samo smara i razbijate sebi glavu bez veze. Prošao sam sve to i mogu reći da sve te negativne izjave nisu istine. Puno njih je ljubomorno na mene jer privlačim puno pogleda i pažnje", kaže Darko.

Ističe da je bilo teško da pobedi sebe, a onda je u toj "agoniji", shvatio da je poseban i da može ono što drugima baš i ne polazi za rukom.

"Pojedinci su mi u životu govorili: 'Vidi, ti to možeš, mi ne'. Govorili su mi da sam drugačiji, bolji. Znali su da kažu: 'Ti imaš posebnu moć, pažnju, privlačiš poglede'. To su neke rečenice koje daju motivaciju", kaže Darko.

Podrška porodice i "ulivanje" samopouzdanja mnogo mu je pomoglo. Neke rečenice, ističe, nikada neće zaboraviti.

"Biće sve dobro, sine, samo uči da budeš jako pametan i onda ćeš sve moći. Samo napred Daki, uspećeš, bićeš uspešan videćeš, to su reči koje su me motivisale", objašnjava Trubić.

Budući da Darko ima 114 centimetara, nameće se pitanje gde kupuje garederobu i da li ima problem u izboru.

"Iskreno, imam izbor, zahvaljujući jednoj drugarici video sam da stvarno sve živo ima i za mene. Jedan deo "obične" garderobe kupim u dečijim radnjama, a ako je nešto posebno, neke skupe marke, onda naručujem onlajn", priča Darko.

Jedina muka su mu sudovi u visećem delu kuhinje.

"Bude problema, naravno, kao u slučaju kada su sudovi gore u kuhinji, onda jeste teško da dohvatim. Ja to savladam tako što se popnem na stolicu, onda dohvatim ili kažem ukućanima da mi dohvate. Porodica uvek gleda da meni sve bude nadohvat ruke", kaže.

Svoj optimizam i pozitivnu energiju Darko nesebično deli na društvenim mrežama.

"Jednom mi je najbolja drugarica rekla da otvorim i ja TikTok, da ću biti poznat. Na početku nisam u to verovao... Međutim, probao sam i video da je lepo počelo, i nastavio sam tako… Veliko hvala mojoj najboljoj drugarici. Namera mi je da pokažem narodu da se baš u svemu može uspeti, samo kad se hoće. I da promovišem malo sebe, da pokažem da razumem šalu, da imam volju iako je situacija kakva jeste", objašnjava nam.

Zle komentare ne želi da čita, a kada ih ugleda, "uzvraća udarac".

"Negativne komentare ne čitam. Iskreno, to me ne zanima. Ako vidim da je nekome stvarno nešto zasmetalo, onda reagujem lično i ja. Ali, trudim se uvek pozitivno da odgovorim. Pun sam pozitivne energije, jer imam najbolje društvo - malo je, ali zato odabrano. Podržavaju me", zaključuje Darko za Telegraf.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

01:33 OVA BOLEST DVA PUTA ČEŠĆE SE JAVLJA KOD ŽENA NEGO KOD MUŠKARACA!