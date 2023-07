MISLILA SAM DA ČIPKASTI DONJI VEŠ U KOLIMA MOG MUŽA OTKRIVA DA ME VARA: Istina je bila šokantnija! I dalje ne mogu da dođem sebi

Tajni telefonski pozivi, redovni odlasci u "teretanu" i nepoznat čipkasti donji veš izdajnički su znakovi afere, zar ne? Ali, šta ako prerano donesete pogrešan zaključak? Metrou se javila žena koja je mislila da je muž vara nakon što je pronašla sumnjiv donji veš, ali je dobila šokantno objašnjenje nakon što se suočila s njim.

"Mislila sam da se moj muž viđa s drugom ženom kad sam u njegovom autu pronašla čipkasti donji veš. Bila sam skrhana, ali kad sam se suočila s njim, istina je bila još gora - on nosi taj donji veš", priznaje zbunjena žena. "Uvek sam mislila da smo u srećnom braku i iskreno nisam ništa sumnjala. Često radim do kasno ili ponekad izlazim s prijateljima, a moj suprug kaže da koristi te prilike da se dotera, što ga očito opušta. Kaže da njegova želja da nosi žensku odeću ne ide dalje od donjeg veša i da nije trans, ali ne znam šta da mislim."

foto: Profimedia

Suprug joj je rekao da inače bolje krije svoju tajnu garderobu, ali zaboravio je da je torbu ostavio u prtljažniku. "Pitam se dokle bi stvari otišle da ih nisam pronašla", pita se žena. "Naš seksualni život je oduvek bio sjajan, pa zašto on onda treba da radi takve stvari? Obećao je da više neće nositi takve stvari, ali ne znam da li da mu verujem. Znam da bi trebalo da živimo u svetu u kom je sve dozvoljeno, ali iskreno, kada ste u braku s nekim, to stvarno nije tako. Ne želim da moj muž uživa u nošenju ženskog donjeg veša."

Stručnjakinja za odnose, Lora Kolins, poručila joj je: "Rastrzani ste između onoga kako mislite da bi trebalo da se osećate (prihvatanje) i onoga kako se zapravo osećate (užasnuti). Ova protivrečna osećanja su prirodna, ali pokušajte, ako možete, da napravite korak unazad i pogledatw šta se stvarno dogodilo. Vaš muž vas nije prevario, pretukao ili prokockao sav vaš novac. Međutim, ono što je učinio krije od vas, verovatno zato što jednostavno nije znao kako to da podeli s vama."

foto: Profimedia

"Cross-dressing" je češći nego što mislite. Zapravo, većina nas verovatno poznaje nekoga ko se tako oblači u privatnosti svog doma", nastavlja, "Muškarci koji to čine često nisu transrodni ili gej, već jednostavno heteroseksualni muškarci koji nose žensku odeću iz raznih razloga. Možda kako bi pronašli beg od tradicionalne muške uloge ili iz seksualnih razloga. Nije velika razlika u uživanju u osećaju svilenkastog donjeg veša na partnerkinom telu, do toga da vam se sviđa osećaj na sebi."

"Muškarci koji vole da nose žensku odeću često se stide, a ipak je to aktivnost koja je sama po sebi bezopasna. Dakle, iako se ovaj undie-fetiš može činiti kao kraj sveta, iskreno nije. Gledajte na to kao na oblik izražavanja, a ne nešto što vaš muž treba da prevlada ili da se odupre. Uostalom, to je samo mali deo onoga što on jeste", dodaje, "Nemojte ga terati da vam obeća da više neće nositi takav donji veš. To će gotovo sigurno biti obećanje koje ne može da održi. Dugoročno gledano, ako je vaš brak inače dobar, ne mora zbog ovoga da propadne. Ako se trudite da se prilagodite, pronaći ćete mnoge grupe podrške za ljude u vašoj sve češćoj situaciji. Proverite šta je dostupno u vašem području, u paru ili sami. Shvatićete da niste sami."

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA