"NISAM ŽELEO DA ME VIDITE DOK CEVI IZLAZE IZ MENE" Prvo oglašavanje slavnog glumca nakon što je završio u bolnici NA IVICI SMRTI

Džejmi Foks je rekao da je svoje stanje držao daleko od javnosti jer nije želeo da "me gledate dok cevi izlaze iz mene i pokušavam da shvatim da li ću preživeti". Glumac prvi put govori o svom zdravstvenom stanju i problemu u emotivno iskrenom videu.

Oskarovac (55) podelio je snimak na Instagramu rano u subotu ujutru, zahvalivši obožavaocima na njihovim molitvama dok se oporavlja od medicinske komplikacije koja se dogodila 11. aprila dok je bio u Atlanti na snimanju filma.

- Ne mogu ni da počnem da vam govorim dokle me je to odvelo i kako me je vratilo, rekao je o podršci svojih obožavalaca.

- Prošao sam kroz nešto što sam mislio da nikada neću proći.

Foks je rekao da zna da je mnogo ljudi "čekalo" novosti o njegovom stanju, ali "da budem iskren, jednostavno nisam želeo da me vidite takvog".

foto: Profimedia

- Želim da me vidite kako se smejem, kako se dobro zabavljam, uživam, šalim se, radim film ili televizijsku emisiju. Nisam želeo da me vidite sa cevima koje izlaze iz mene dok pokušavam da shvatim da li ću uspeti da preživim.

Glumac je rekao da su mi njegova sestra Deidra Dikson i njegova ćerka Korin "spasile život", a takođe je zahvalio Bogu i "velikim lekarima" koji su ga lečili.

- Ne mogu vam reći kako je sjajan osećaj imati svoju porodicu na takav način – a svi znate da su je držali hermetički zatvorenom, ništa nisu puštali napolje. Zaštitili su me, i to je ono što se nadam da bi svi mogli da imaju u ovakvim trenucima.

foto: Profimedia

Takođe je odvojio trenutak da odbaci glasine o svom zdravlju.

- Sada, znate, ćutanjem ponekad dozvolite da stvari izmiču kontroli. Ljudi su govorili šta imam, neki ljudi su rekli da sam slep, ali kao što vidite... oči rade sasvim dobro. Rekli su da sam paralizovan — nisam paralizovan. Ali prošao sam... otišao sam u pakao i nazad, rekao je Foks.

- I moj put do oporavka imao je i rupe. Ali vraćam se. I sposoban sam da radim. Cenim svu ljubav koju sam dobio, rekao je i nastavio:

- Ali kao što sam rekao, samo želim da me pamtite po šalama koje zbijam, filmovima koje snimam — neki od njih su dobri, neki nisu, i pesmama koje pevam... Ovde sam na zemlji zbog nekih sjajnih ljudi. Ovde sam na zemlji zbog Boga, čoveče.

Video je završio rečima: "Vraćam se".

(Kurir.rs/ Blic žena)

