"ULAZIM U STAN, A TAMO LIK 2 SA 2 NASMEJAN PERE SUDOVE" Srbin ispričao kako je otkrio da ga devojka vara, evo kako se sve završilo

Koji su izdajnički znakovi da vas je osoba koju volite prevarila? Da li su to tajni telefonski pozivi, skrivene poruke ili izlasci sa "drugarima/drugaricama? Slično se pitala i jedna devojka iz Srbije, koja je u odgovorima dobila čitav niz ispovesti Srba koji su bili prevareni.

Na društvenoj mreži Redit, Srpkinja je zamolila ostale korisnike ovog sajta da podele sa njom na koji način su shvatili da su prevareni. Da li su u nešto sumnjali, da li nisu, da li im je uzimanje tuđeg telefona pomoglo u otkrivanju ili nije. Na svoje pitanje dobila je odgovore koji bili su za rubriku "verovali ili ne".

"Kako ste otkrili da ste prevareni? Šta je odavalo partnera? Da li ste imali jasan dokaz ili ne? Ukoliko niste imali jasan dokaz, kako ste znali? Da li ste uzeli telefon i tako saznali?" pitala je ona u svojoj objavi.

foto: Shutterstock

U mnogobrojnim komentarima mogle su da se pročitaju scene kao iz filma.

"Vratio se dan ranije sa puta da je iznenadim. Kupio čokoladu, nekog plišanog pandu jer je volela te nesposobne životinje. Stižem ujutru oko 08.30 sati do stana gde smo živeli zajedno, i rekoh da je ne plašim, nazvaću je da je probudim: 'Dobro jutro ljubavi, kako si? Evo me ispred ulaznih vrata, otvori, imam poklon'. Kad ono tutututut i muk. Otvaram vrata, u hodniku oblači brat gaće preko pantalona. Rekoh mu: 'Polako druže, ne žuri, odoh ja da spremim tri kafe, da popijemo kao ljudi pa da joj pomogneš da spakuje kofere'. Ali oporavio sam se istog popodneva kada sam joj izneo kofere iz stana. Kada sam ugledao tog lika u hodniku kao da je neka sila iz mene izvukla sva osećanja vezana za nju i naše vreme provedeno zajedno", bio je opis događaja jednog korisnika iz Srbije.

foto: Printscreen Reddit

Za njim, javio se i drugi sa svojim pričom.

"Otišla od mene na neku žurku sa društvom, pisala i javljala se povremeno do određenog dela noći, nakon toga - tajac. Što je OK, ne mora mi se javljati, ali mi bi čudno jer znam da kad je pijana voli da piše. Sutradan samo poslala poruku 'ja sam mrtva', i kao kontam umorna je, pa će ustati malo kasnije, ali nije se javljala čitav dan, što je baš bilo čudno. Tek drugi dan se javila ujutro - da se vidimo kao i obično, ali ponašanje nije bilo kao ranije, što mi je bilo čudno. Onda mi je priznala da me je prevarila. Tu sam raskinuo i otišao", bila je još jedna situacija.

foto: Printscreen Reddit

Bio na "poslovnom ručku"

Da se ne dešava samo muškarcima, tu su i komentari devojaka koje su opisale na koji način su shvatile da su prevarene.

"Poslao mi neki klip sa 'poslovnog ručka iz kafane' gde se čuli neki ženski glasovi u pozadini. Nije mi đavo dao mira, kopala sam po Instagramu i u listi prijatelja našla neku devojku koja postavljala storije iz iste kafane. Ušla na profil, poslednja slika bila pogled sa njegove terase. Terase spavaće sobe. To je bilo to", napisala je devojka.

Još jednu situaciju, ali ovog puta "provaljenu" uz pomoć Fejsbuka napisala je druga devojka.

foto: Printscreen Reddit

"Provalila sam koja mu je šifra od Fejsbuka. Ušla i videla 10-15 četova sa ribama i nisam mogla da pročitam ništa, bilo mi muka. Dovoljno mi bilo da sam videla imena. Sklopila laptop ušla u autobus, dovezla se do njega, zamalo mu vrata nisam slomila, ušla i je***la mamicu. I tako otišlo mi tri i po godine na paćenika", napisala je ona.

"Buraz ko si ti? "

Pored onih čiji su partneri imali "drugarice", onih koji su bili prevareni zbog bivše devojke i onih koji su svog partnera našli na Tinderu, u komentarima se nalazilo još jedno interesantno iskustvo.

foto: Printscreen Reddit

"Banuo joj na gajbu. Bilo otključano. Ulazim, čujem neko se tušira i čujem kako neko pere sudove. Zbunjen se oglasim i iza ćoška proviri je***ni 2 sa 2 isklesan šifonjer, nasmejan, koji pere sudove. Prilazim upoznajem se sa likom, i posle par sekundi sledi pitanje od mene njemu: 'Buraz ko si ti?'. Kaže on da je dečko moje devojke. Pita mene ko sam, ja kažem da sam i ja njen dečko. Crknemo od smeha, sednemo popijemo po pivo, čekamo je da izađe. Posle dobrih 20 minuta burazerka otvara vrata kupatila gola sa peškirom oko glave, čim me videla zatvori vrata i vrati se unutra. Mi opet oplačemo na situaciju. Prolazim, pokucam na vrata, i legenda 'ladno kao ljuta kaže da je zauzeto... Tu sam batalio sve, pozdravio se sa likom i zapalio", bio je još jedan komentar ispod objave.

