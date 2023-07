OVA FOTOGRAFIJA JE OTKRILA DA JE DEČKO VARA S BIVŠOM: Odao ih naizgled potpuno BEZNAČAJAN detalj, ovako ih je RASKRINKALA

TikTok korisnica pod nadimkom „akkaiiiaa“ objavila je početkom jula priču o tome kako je slučajno saznala da je dečko vara.

A ispostavilo se da joj je tužnu istinu otkrila fotografija koju je objavio na Instagramu, scena sa utakmice Los Anđeles Dodžersa i Filadelfija Filis, kojoj je prisustvovao tokom navodnog službenog putovanja.

Pošto je skoro u isto vreme njegova bivša objavila fotografiju sa bejzbol stadiona, „akkaiiiaa” je krenula u istragu i primetila čoveka sa belim šeširom, detalj koji ju je naveo da zaključi da su se ljubavnici sreli iza njenih leđa.

Iako je pokušao da opovrgne njenu teoriju, „akkaiiiaa” je na kasnijem snimku potvrdila da je ipak raskinula s njim.

- Kada sam mu pokazala obe fotografije, prvo je pokušao da me ubedi da je njegova bivša mogla da se slika na bilo kom stadionu jer sve izgledaju manje-više isto. Međutim, kada sam mu ukazao da se naslikama nalazi nekoliko identičnih detalja, poput gospodina sa šeširom, on je popustio i priznao da je to isti stadion. Međutim, on je nastavio da insistira da on i bivša nisu bili na istom mestu i u isto vreme, da se uopšte nisu sreli - ispričala je ona.

