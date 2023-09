TRI HOROSKOPSKA ZNAKA DO KRAJA GODINE SREĆU LJUBAV SVOG ŽIVOTA: Oni će se u početku NEĆKATI, a evo kod koga će PASTI VERIDBA

Do kraja godine nam nije ostalo još mnogo, ali ostalo je sasvim dovoljno da se nekima život preokrene iz korena. Tri horoskopska znaka će do kraja 2023. pronaći ljubav svog života, a da to još i ne slute.

Ribe

foto: Shutterstock

Emotivne Ribe jedva čekaju priliku da se zaljube, a ona bi mogla da im zakuca na vrata već početkom oktobra.

Poznati kao najnežnije dušice horoskopa, ljubav će pronaći tako što će budućoj voljenoj osobi priskočiti u pomoć kad joj to bude najpotrebnije, a ona će joj se na tome zahvaliti nekim znakom pažnje poput izlaska na večeru ili poklonom koji će Ribe brzo oduševiti.

Neće trebati dugo da među njima zaiskri, a već krajem godine mogli bi da zaključe da su pronašli sve ono što su do sad tražili pa bi za vreme praznika mogla da padne i veridba.

Strelac

foto: Shutterstock

Vatreni Strelac će ljubav pronaći tokom jedne od svojih avantura, a iako će im njihova nemirna priroda ispočetka govoriti da pobegnu glavom bez obzira, njihova osećanja će biti toliko jaka da će se umesto toga strmoglaviti u odnos.

Zimske mesece mogli bi da provedu netipično za sebe, da se ušuškaju u kućnoj atmosferi, ali biće toliko zaljubljeni da neće ni primetiti da su pomalo usporili. Dolaskom proleća oduševiće se kad primete da ih novi partner može, ne samo da prati u njihovim avanturama, već će ih neprestano iznenađivati novim idejama tako da čak ni neuhvatljivom Strelcu neće biti dosadno.

Vaga

foto: Shutterstock

Neodlučne Vage će se zaljubiti do ušiju, ali trebaće im neko vreme da pomire večnu borbu razuma i emocija i dozvole sebi da se upuste u novu ljubavnu priču. Druga strana mogla bi da bude nestrpljiva u iščekivanju njihove odluke, ali Vage neće dopustiti da im se nameće pritisak, čak ni u ovoj situaciji.

Na kraju će kapitulirati i prepustiti se ljubavi, a tu odluku neće požaliti. Kad se jednom predaju u naručje voljene osobe, niko neće biti romantičniji od njih, te će se partner naći bombardovan iskazima ljubavi i slatkim iznenađenjima, što će ga za Vagu vezati još više.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

05:04 RETRO VENERA VRAĆA BIVŠE LJUBAVI! Astrolog upozorava na opasnosti koje vrebaju do septembra, a OVIH 5 ZNAKOVA SU NAJUGROŽENIJI