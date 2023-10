ZAŠTO PRIČAMO U SNU? Ako se često ponavlja, može da bude OZBILJAN PROBLEM! Stručnjaci otkrivaju zbog čega sve NASTAJE ovaj fenomen

Pričanje u snu nije nimalo strana pojava, dok stručnjaci tvrde da je reč o posledici stresa, kao i prekomerne upotrebe mobilnih telefona pre spavanja.

Pričanje u snu ili somnilokvija jedan je od brojnih poremećaja spavanja u koje spadaju i mesečarenje i noćni strahovi, a prema britanskim istraživačima, javlja se češće kod ljudi koji su perfekcionisti i koji inače izbegavaju da kažu direktno ono što misle.

foto: Profimedia

"Somnilokvija se može povezati sa preteranom stimulacijom nervnog sistema, što može biti posledica preterane upotrebe pametnih uređaja pre spavanja, kao i preteranog unosa kofeina", ističe dr Nerina Ramlakan, terapeut sna iz Velike Britanije.

Profesor Džim Horn, direktor Centra za istraživanje spavanja pri jednom univerzitetu, objašnjava da se pričanje u snu javlja tokom "lakog" sna.

foto: Shutterstock

"Iz lakog sna tonete u duboki, a posle 70 do 90 minuta ulazite u period sanjanja, koji se ponavlja na svakih 90 minuta. Pričanje u snu nije povezano sa sanjanjem, nego sa laganim snom, u kom misli lutaju. To su zaista trabunjanja zbunjenog uma", objasnio je Horn.

"Oni koji to čine obično brinu zbog nečega, a ako se to često ponavlja, bilo bi dobro da porazgovaraju sa psihijatrom", rekao je on.

foto: Profimedia

Ako inače ne pričate u snu, a odjednom ste počeli, razlozi mogu da budu sledeći:

konzumacija određenih lekova

emotivni stres

temperatura

mentalni poremećaj

uticaj narkotika

(Kurir.rs/MONDO)