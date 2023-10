VELIKI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: Ribama se smeši nova ponuda na poslu, blizanci uživaju u ljubavi, a šta očekuje vaš horoskopski znak?

Saznajte šta horoskopskim znakovima donosi pretposlednji mesec u godini.

Ovan

Događaji baš i ne idu kako treba, ali ostajete iskreni do kraja. Daćete sve od sebe da izdržite. Kada vam je najpotrebnije, ostanite mirni. Ovog meseca vam zvezde ne nude promene koje oduzimaju dah, već prilike koje mogu da promene vaše ideje.

Da bi se sve odvijalo u najboljim uslovima, nemojte praviti sukobe da biste dobili svoju slobodu, jer to ne bi imalo efekta. Umesto toga, pregovarajte vešto i diplomatski i dajte sve od sebe da se predstavite u najboljem svetlu. Rad u timu može vam ići na živce, pa preuzimate vođenje operacija.

Kada je ljubav u pitanju, pazite na svoje reakcije, jer ćete tako sačuvati mir. Ako ste sami, nemoguće može postati moguće u ovim okolnostima. Možete upoznati nekoga posebnog.

Ako želite da zadržite svoju popularnost, izbegavajte da neprestano dajete savete i naređenja drugima. Umesto toga, prihvatite odluke drugih i izrazite im svoje ideje. Što se tiče finansijske strane, ovog meseca imate prilično smisla za posao i trebalo bi da pratite svoje instinkte ako želite nešto da zaradite. Međutim, imajte mudrosti da se držite svojih dostignuća umesto da ih dovodite u pitanje.

Bik

Neke blokade koje su vas sputavale sada polako nestaju. Ono što ste čekali sada počinje polako da se rešava. Vaši projekti počinju da napreduju, a vi ste skloniji razgovoru i pregovorima. Međutim, pazite na svoje reakcije. Pre nego što donesete bilo kakvu odluku zasnovanu na pretpostavkama, odvojite vreme da razmislite o stvarima.

Ovog meseca uspeh vaših projekata zavisi od vaše sposobnosti da u implementaciju uključite druge ljude. Inspiraciju crpite iz svoje harmonične ljubavi, dok vaša veza prolazi kroz trenutke sreće i krize. Ako želite da sve bude u redu, ostavite svoju posesivnost po strani i dajte drugoj polovini slobodu da normalno funkcioniše bez vašeg uticaja.

Ne guši svojom posesivnošću. Živite u sadašnjosti i ne razmišljajte o tome šta će biti sutra. Pazite da ne završite na pogrešnom mestu.

Ako želite da izbegnete ovu situaciju, napravite korak unazad, budite fleksibilniji i razmislite o svemu. Ovo će vam pomoći da ne napravite grešku koja bi vas skupo koštala. Ostanite mirni ovog meseca, čak i ako to zahteva mnogo truda, jer se nećete pokajati.

Blizanci

Iako se osećate sputano, izlaz se polako primećuje preko ljudi koje poznajete i koji vas cene. Ovaj mesec je vreme da svoju vezu iskoristite u svoju korist, ali nemojte stvarati odnose sa svima. Budite pronicljivi i uočite one koji imaju moć da vam pomognu ili daju zanimljiv predlog ili ideju. Vaše ljubavi se razvijaju u šarmantnoj atmosferi.

Ako ste u vezi ili braku, vaš partner je spreman na sve da vam ugodi. Uverite svog partnera u sve što se tiče vaše budućnosti. Da biste izbegli razne neprijatnosti sa partnerom, unesite dovoljno romantike u vezu, vaša druga polovina će se time oduševiti. Ponekad izbegavate da kažete ono što zaista mislite.

Pogledajte oko sebe i stvorite srećne veze sa drugima, kako znate. A ako imate briljantne ideje, sprovedite ih u delo. Na taj način ćete neutralisati rutinu koja vam smeta.

Sa finansijske strane, sve zavisi od odluka koje donosite. Dakle, pre nego što nešto odlučite, odmerite sve prednosti i nedostatke.

Rak

Ovog meseca upoznaćete ljude koji imaju moć da vam pomognu. Neki ljudi će vam ponuditi podršku u realizaciji vaših projekata, a drugi će vam dati sjajne ideje koje možete iskoristiti u svoju korist na najbolji način za sebe. Polako ali sigurno, grabi napred.

Ako se pojave problemi, posmatrajte ih kao izazove sa kojima ste savršeno sposobni da se suočite. Možda se osećate neshvaćeno ili odbačeno, što može da izazove probleme u vašim odnosima.

Vaša veza će biti prijatna ako smirite svoje emocije. Osećate se kao da radite puno posla, ali ne dobijate mnogo od toga. Pre nego što donesete bilo kakvu odluku na osnovu ovog utiska, pogledajte oko sebe i razmislite o svemu. Nemojte biti uznemireni, ali se usudite da preuzmete inicijativu.

A kada okolnosti to nalažu, donosite ispravne odluke. Ako nekome smetaju vaši uspesi, ne obraćajte pažnju na njih i nastavite svojim putem. Finansijski ste mnogo razumniji u trošenju ovog meseca, jer se držite svog budžeta.

Lav

Možda mislite da je sudbina surova i da ceo svet ima nešto protiv vas. Budite sigurni, ovo nije ono što izgleda. Naravno, ovaj mesec ima niz izazova, ali vi ste u mogućnosti da ih odgovorite. Kada stvari ne idu kako treba, pokušajte da vidite pozitivnu stranu stvari. Nemojte biti zavidni ako neko postigne uspeh koji želite.

Budite tolerantni prema idejama drugih ljudi, čak i ako vam se čini da su po vašem ukusu. Stvorena je klima pogodna za vašu ljubav. Međutim, vaše želje se mogu ispuniti pod uslovom da pristanete na neke ustupke. Situacija se popravlja, ali neke tenzije i dalje postoje. Da biste ih smirili, nemojte se fokusirati na ono što nije u redu.

Pogledajte sve pozitivne strane vaše veze i cenite kvalitete svoje druge polovine. Budite pozitivni i uživajte u sadašnjosti. Ovo će biti korisnije od razmišljanja o negativnim idejama i želje za nečim što je nedostižno.

Ovog meseca provedite vreme tražeći najbolja rešenja, jer prepreke mogu da vas izmore više nego što bi trebalo. Iako vam nije lako, imate sve kvalitete neophodne da odgovorite na izazove koji se javljaju. Zato prestanite da se borite na svim stranama i prihvatite ove izazove sa optimizmom i željom da ih savladate. Ako morate da uložite značajnu investiciju, razmislite o svim prednostima.

Devica

Jupiter vam daje mogućnosti, a druge planete vam daju vrhunsku energiju kosmosa da ih ostvarite. U ovoj klimi koja je veoma povoljna za vaš napredak, možda ćete se zapitati u čemu je problem. Možete da prevaziđete razne i raznovrsne blokade, a da biste u tome uspeli, prestanite da se zadovoljavate onim što imate.

Usudite se da tražite više, shvatite da to zaslužujete. Ne boj se, budi siguran u sebe. Ako se držite prošlosti, vaše ljubavi mogu proći kroz težak period. Nesporazumi će se gomilati i nećete stići nigde. S druge strane, ako uspete da pobegnete od toga, stvari će vam zaista biti mnogo prijatnije. Upoznaćete šarmantne ljude, jer imate izbora. Planete vam pomažu da preuzmete kontrolu nad situacijom.

Ovog meseca vaša veza nije laka, ali i uverite se da nije u opasnosti. Možda nije ljubav na prvi pogled, već sastanak sa nekim koga već poznajete. Da biste to učinili, prestanite da postavljate pitanja. Jednostavno, prihvati to i živi u sadašnjosti, živi svaki trenutak. Imate nove mogućnosti i možete promeniti svoj pravac delovanja.

Međutim, to će biti moguće samo ako prihvatite određene izazove. Dakle, umesto da se fokusirate na probleme koje bi promena izazvala, fokusirajte se na koristi koje ćete od nje dobiti. Na finansijskom planu, vaše ljubavne veze i dalje vas koštaju malo više. Iako vam ovo nije veliki problem, pokušajte da s vremena na vreme budete razumniji u svojoj potrošnji. Ovog meseca postavite potrebnu distancu između sebe i ljudi koji vam ne odgovaraju i približite se onima koji vam odgovaraju u svemu.

Vaga

Počinjete mesec sa utiskom da stvari nisu tako jednostavne kao što se na prvi pogled čini. Merkur, Sunce i Mars vraćaju vam entuzijazam i želju da idete napred uprkos mogućim problemima. Vaš prirodni šarm, zajedno sa vašim osećajem sigurnosti, čini čuda, a ljudima koji vas prihvataju pristupate u pozitivnom svetlu.

Zahvaljujući svemu ovome sreća će vam se osmehnuti. Neke senke prošlosti nad vama mogu biti raspršene, ali nema problema.

Ako ste slobodni, ovog meseca želite prijatnu vezu koja vas ne stavlja pod pritisak. Slučajni sastanak ili prijateljstvo brzo se mogu pretvoriti u romantičnu vezu. Ako ste već u vezi, vaši prijatelji, izlazeći i zabavljajući se, vraćaju život vašoj vezi sa partnerom. Moći ćete da nadoknadite ako ste nešto propustili.

Ovog meseca, vaš uspeh je usko povezan sa vašim prirodnim talentima za stvaranje srećnih odnosa sa drugim ljudima. Bez napora uspostavljate prijateljsku atmosferu sa drugima, pa čak i sa strancima, koji se vrlo brzo osećaju kao da vas odavno poznaju. Ovog meseca uživajte u svakom trenutku ne razmišljajući o tome šta će se dogoditi sutra.

Škorpija

Uspevate da budete objektivni čak i pred stvarima koje mogu da postanu komplikovane. Vašem rasuđivanju će nedostajati zdrav razum, osim ako nemate dovoljno mudrosti da uradite drugačije, u tom slučaju stvari će biti drugačije. Trebaće vam vremena da razmislite o svemu i delovaćete sa poznatom efikasnošću koja vas karakteriše.

Vaše urođene sposobnosti će otkriti svoj puni potencijal. Ovog meseca situacije su podređene vašoj unutrašnjoj mudrosti. Vaša veza ima sve uslove da bude prijatna.

Da biste to postigli, morate se odreći svoje loše navike da odgurnete sve što je prijatno. Ako ste slobodni, provešćete neko vreme prisećajući se lepih uspomena koje ste ostavili sa svojim bivšim ljubavima.

Mogli biste upoznati nekoga ko je odgovoran i stabilan. Da biste to uradili, pristanite da izađete iz svog jazbina. Ovog meseca, pre nego što donesete odluku, napravite korak unazad i odvojite vreme da razmislite o svemu. Ne reagujte impulsivno i ne shvatajte sve bukvalno. Dajte sebi vremena. Vaš uspeh u ljubavi i poslu zavisi od vaše mudrosti.

Strelac

Pritisak na vas opada i ponovo možete slobodno da dišete. Kosmičke energije vraćaju optimizam koji vas inače karakteriše. Ovog meseca, iako je jedan sektor vašeg postojanja podložan opasnosti, vaš manevarski prostor se povećava i olakšava vam se delovanje. Osećate se sve manje i manje skučeno.

Zahvaljujući vašim prijateljstvima, osećate da ono što je bilo nemoguće može postati moguće. Bolje stvari počinju za vas. Nakon razočaranja, vaše ljubavi postepeno pronalaze svoj entuzijazam i radost za život.

Ovog meseca vaše ljubavi počinju iznova tako što ćete biti pošteđeni prepreka i problema iz prošlosti. Vaša veza već neko vreme nije bila laka. Na sreću, stvari idu na bolje ovog meseca. Postepeno, vaša veza pronalazi svoje radosti, svoju sreću i svoja zadovoljstva, a to garantuje njenu budućnost.

Ako ste sami, novi susret je moguć kroz vaš društveni krug. Da bi se ovo razvilo u romantičnu vezu, gledajte kako se stvari odvijaju korak po korak.

Na poslu možete upasti u rutinu u kojoj svaki dan izgleda isto i osećate se kao da nikada neće biti poboljšanja. Ako nastavite da razmišljate na taj način, možda ćete na kraju doneti pogrešnu odluku. Da biste to izbegli, ništa vas ne sprečava da pričate o svojim idejama, jer će, suprotno onome što mislite, biti dočekane sa radošću i iskrenim interesovanjem.

Jarac

Podržavaju vas planete koje podstiču vaš napredak. Osećate se zaštićeno od svega i sigurno napredujete ka svom cilju. Ako je potrebno, odlučni ste da promenite tok nekih stvari.

Međutim, može doći do napetosti na poslu koje ćete morati da smirite, jer su neki ljudi manje smeli od vas. Budite ubedljivi prema svojim kolegama, stavite svoje karte na sto i objasnite svoje namere.

Odvojite vreme da im objasnite svoj metod rada. Tako ćete mnogo lakše ostvariti svoje ciljeve. U ljubavi, vaš partner može da se ponaša na način koji vas čini nervoznim.

U takvoj situaciji ostanite mirni i sve će biti u redu. Iznad svega, pokušajte da mu ugodite i posvetite mu svoje vreme.

Vodolija

Ovaj mesec počinjete sa kosmičkim energijama koje ugrožavaju vaš napredak i realizaciju vaših planova, što vaše strpljenje može staviti na svojevrsni test. Ipak, Venera vas podstiče da iskoristite svoje talente kako ne biste morali da prolazite kroz neprijatne situacije, a Merkur, Mars i Sunce vam vraćaju onaj optimizam kojim rešavate sve probleme.

Sada je vreme da pokažete šta možete. Pokažite izdržljivost i istrajnost, tako ćete se nositi sa svakom situacijom.

Ovog meseca pokušavate da ubedite ljude koji ne dele vaše ideje i time samo gubite vreme sa njima. Biće mnogo efikasnije da se povežete sa ljudima koji su na vašoj talasnoj dužini i koji mogu da unaprede vaše projekte.

Zaljubljeni, ne oklevajte da ulažete u svoj emotivni život. Razgovori o ljubavi i zajedničkoj budućnosti ojačaće vašu vezu.

Sve ovo vam može izgledati nevažno, ali može biti važno onima koji vas vole. Zato ovog meseca odložite svoje poslovne planove i provedite više vremena sa partnerom, što će doneti pozitivnu energiju u vašu vezu. Ako ste sami, preko prijatelja možete upoznati zanimljivu osobu, a poznanstvo može prerasti u nešto ozbiljnije.

Ribe

Ovog meseca imate povoljan vetar u leđa koji vas tera da idete sve dalje i dalje. Imate sredstva da ovo ostvarite, ali ćete takođe morati da prevaziđete prepreke. Ne gledajte na njih kao na nešto zastrašujuće, već kao na izazove. Posle toga situacija će biti prijatnija.

Odbacite sve sumnje, budite sigurni u sebe, jer ste savršeno sposobni da savladate prepreke. Radite stvari korak po korak prateći svoju intuiciju. Ne postavljajte sebi neke nemoguće planove iz svoje mašte, već budite realni u svom pristupu.

Razmislite malo o sebi, umesto da stalno mislite na druge. U ljubavi, ako ste u vezi, stvari između vas i partnera idu na bolje zahvaljujući kompromisima i rešenjima koja svima odgovaraju. Ako ste slobodni, horoskop je takođe povoljan, budite jasni šta želite i želja će vam se ostvariti.

U poslu, vaša karijera ovog meseca može krenuti u drugom pravcu. Možda će vam biti ponuđen drugi posao. Ako se to dogodi, shvatite da za to moraju postojati dobri razlozi. Nemojte se obeshrabriti misleći da nećete moći da obavite posao kako treba. Posavetujte se sa svojim najmilijima. Vaš život može poprimiti drugu dimenziju, a da bi se to desilo, nemojte klonuti duhom i ne potcenjujte sebe. Umesto toga, ustanite i izaberite da nadmašite sebe, jer ste sposobni za to.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

