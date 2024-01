ODLIČAN PERIOD ZA SAMO JEDAN ZNAK, A ČAK NJIH 7 OČEKUJU TURBULENCIJE! Astrolog: Promene nastupaju krajem januara, a posebno u maju

Mnogi veliki vladari, vojskovođe i umetnici oslanjali su se na astrologiju kada je trebalo da odlučuju o velikim potezima.

Zato nemojte da se uzdržavate ili pravdate zbog toga što volite astrologiju i horoskop.

A šta ova 2024. godina donosi vašem znaku saznali smo od astrologa Ane Rakić:

- Pre svega je bitan taj Jupiter, na koji se najviše oslanjamo. Samim tim, krajem maja, odnosno 25. maja, kada Jupiter bude ušao u znak blizanaca, on donosi tu neku posebnu, dodatnu kreativnu energiju, radost, kakvi već blizanci jesu.

To ne znači da do 25. maja neće biti dobrih i povoljnih aspekata. Pojedini horoskopski znaci mogu da očekuju malo turbulentan period. Ipak, to ne znači da ne treba krenuti sa realizacijom neke ideje ili donošenjem važnih odluka:

Generalno, tokom 2024. u prvoj polovini to će biti lavovi, tu su i škorpioni, bikovi u prvoj polovini, a u drugoj polovini malo prevaga je na vodolije, pa su zatim tu vage, i onda lavovi ponovo.

Retrogradni hod planeta najviše brine ljude koji prate astrologiju. Međutim, sjajna vest je da od 27. januara prestaje retrogradni hod Urana, tako da od 27. januara do 2. aprila nijedna planeta neće biti retrogradna:

- Oni gledaoci koji negde, a to je tako u ljudskoj prirodi, traže opravdanje pod navodnicima za to što nismo uspeli nešto ostvariti, eto sada imamo sjajnu priliku! Tada ne možemo okriviti retrogradni hod Merkura ili neke druge planete.

Najpovoljniji period početkom godine je usmeren na vodolije i strelčeve, dok će Rakove pratiti velika sreća krajem februara i početkom marta. Device će taj srećan period stići u martu i maju. Strelci će imati dosta energije i napravće dobre izbore i vući dobre poteze. Krunisaće neke svoje - nema veze da li je u pitanju privatni, ljubavni ili poslovni život, ali prosto te neke svoje ideje ili planove, ciljeve koje je postavio. Krunisaće to velikim uspehom.

