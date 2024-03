NA ROMSKOJ SVADBI NEMA KOVERTI! Sabrina i Stefan iz Knjaževca otkrili kako izgledaju ovakve proslave u Srbiji: Mlada nosi CRVENO

Romske svadbe oduvek su privlačile pažnju, o njima se prepričava danima, a njihovi običaju imaju poseban čar - upravo zbog toga što su nesvakidašnji. Takvo jedno svadbeno veselje dogodilo se u Knjaževcu koje se zabeležile RTS ekipe u emisiji "Svadba iz mog kraja". Stefan Omerović (29) i Sabrina Nikolić (32) upoznali su se kao deca. Izgradnja kuće ih je je još više povezala. Stefanovi roditelji pomagali su mladinim i upravo tada je ugovoren njihov braka, još kad su oni imali 13, odnosno 15 godina.

Mladenci su se venčali po romskoj tradiciji, ali nije izostalo ni građansko venčanje. Kako zapravo izgledaju romska veselja? Kako mlada ističe, kad god se prave veselja svi se skupe i jedni drugima pomažu. Za ovu romsku svadbu izjutra se peče jagnje i trubački orekestar je uveliko pred kapijom.

Mladoženja svečano dolazi po mladu, ali sa dosta prepreka. Kupovina mlade postoji i u romskim običajima, jedina je razlika što mladoženjina porodica donosi mladi venčanicu, ona se tu ništa ne pita. Usledilo je građansko venčanje, a ne veliko iznenađenje, mladoženja Stefan je uzeo i mladino prezime. Potom je usledilo slavlje u seoskoj sali na kojoj je mlada po tradiciji nosila crvenu venčanicu koja simbolizuje ljubav i radost.

Koverti nema na svadbi, već poklon u vidu novca funkcioniše po principu zaduživanja. Na svadbu se ponese određena suma novca i tako se gost zaduži. Naravno, po svom nahođenju dodaje se novac i preko zaduženja - to se računa kao poklon. Zatim kad usledi slavlje u njegovoj kući, taj novac se vraća i tako u krug. Od zaduženja je izuzet samo kum, on ne sme da se zaduži niti on da zaduži nekog.

