NAJVEĆI 3D ŠTAMPAČ NA SVETU NAPRAVI KUĆU ZA 80 SATI: Osim što nudi rešenje za brzu izgradnju STAMBENIH OBJEKATA, može i OVO

Univerzitet u Mejnu predstavio je najveći polimerni 3D štampač na svetu, nazvan "Factory of the Future 1.0" (FoF 1.0), koji može štampati objekte veličine do 29 metara dužine, 9,75 metara širine i 5,5 metara visine. Ovaj uređaj, koji može štampati do 227 kilograma materijala na sat, omogućava brzu izgradnju i adaptaciju različitih tehnika štampe, uključujući aditivnu i supstraktivnu proizvodnju, kontinuirano postavljanje traka i operacije robotskih ruku. FoF 1.0 može izgraditi skroman jednospratni dom za oko 80 sati.

Doktor Habib Dager, direktor Centra za napredne strukture i kompozite na Univerzitetu u Mejnu, ističe da je većina materijala koje štampač koristi reciklabilna, što omogućava njihovo višekratno korišćenje. Štampač daje prioritet biobaziranim materijalima, poput drvnih ostataka, što doprinosi ekološkoj održivosti.

foto: Profimedia

Osim što nudi rešenje za brzu izgradnju pristupačnih stambenih jedinica, ova tehnologija nalazi primenu i u industriji vojne opreme. Finansiranje za razvoj ovog štampača delimično dolazi od Američkog korpusa inženjera, Ministarstva odbrane i Ministarstva energetike, što ukazuje na značaj koji ova tehnologija ima i za nacionalnu bezbednost. Senator Suzan Kolins opisala je štampač kao "neprocenjiv za našu nacionalnu sigurnost".

FoF 1.0 nije jedini rekorder na kampusu Univerziteta u Mejnu. Njegov prethodnik, koji je držao prethodni rekord za najveći 3D štampač na svetu, već je korišćen za izradu kuće od 600 kvadratnih stopa (oko 55 kvadratnih metara), koristeći materijale od drvnih vlakana i bio smole. Oba štampača se nalaze na istoj lokaciji i mogu istovremeno raditi na različitim aspektima istog projekta.

Univerzitet u Mejnu uskoro će početi sa izgradnjom novog istraživačkog laboratorija, Green Engineering and Materials (GEM) Factory of the Future, koji će biti novi dom ovih štampača. Laboratorija će se fokusirati na razvijanje i skaliranje održivijih proizvodnih praksi, a Dr. Dager naglašava da se iz trenutnog projekta crpe naučene lekcije za dizajniranje budućih, još većih štampača.

(Kurir.rs/Telegraf/J.M.)

