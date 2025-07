- Snaga me je potpuno napustila, i po drugi put sam se našao na samrti. U jednom od trenutaka, za koje sam mislio da su mi poslednji, moj otac je upao u sobu. Još i danas pamtim kako je bio bled dok je pokušavao da me obraduje. „Možda bih”, rekao sam mu, „mogao ozdraviti kad bi mi dopustio da studiram tehniku”. „Ići ćeš u najbolju tehničku školu na svetu”, svečano je izgovorio i ja sam znao da on to zaista misli… Na sveopšte iznenađenje, uskrsnuo sam poput Lazara - ispričao je Tesla više godina kasnije.