Slušaj vest

U početku su svi ljudi imali smeđe oči. Međutim, genetska mutacija koja je uticala na gen OCA2 u ljudskim hromozomima dovela je do svojevrsnog "prekidača" koji je promenio tok evolucije boje očiju.Stručnjaci sa Univerziteta u Kopenhagenu veruju da su rešili ovu misteriju – a čini se da sve vodi ka samo jednoj osobi.

Prema njihovim tvrdnjama, pre nego što se pojavio jedan evropski predak, svi ljudi su imali isključivo smeđe oči. Ova promena dogodila se pre otprilike 6.000 do 10.000 godina, usled genetske mutacije.

Kao što mnogi pamte iz školskih udžbenika, plava boja očiju rezultat je recesivnog gena – osoba mora naslediti dva takva gena da bi imala plave oči. Ipak, do nedavno se nije znalo odakle tačno potiču ti geni.

Gen HERC2

Istraživanjem je rukovodio profesor Hans Eiberg sa Odseka za ćelijsku i molekularnu medicinu. On je još 2008. godine objasnio da je mutacija u genu OCA2 dovela do smanjene proizvodnje melanina u irisu oka, što je uzrokovalo "razblaživanje" smeđe boje i pojavu plave. Međutim, ključni momenat nije u samom OCA2 genu, već u genu HERC2, koji ga reguliše.

Plave oči Foto: Profimedia

HERC2 funkcioniše kao prekidač koji smanjuje ili potpuno blokira delovanje OCA2, što rezultira svetlijom – plavom – bojom očiju.

Jedan zajednički predak

Zanimljivo je da svi ljudi sa plavim očima imaju istu genetsku mutaciju na istom mestu u DNK, što ukazuje na jednog zajedničkog pretka. Iako su potrebna dodatna istraživanja, pretpostavlja se da se ova mutacija proširila migracijom ljudi iz Afrike ka Evropi, što objašnjava zašto je plava boja očiju najčešća kod osoba evropskog porekla.

Studija iz 2008. godine obuhvatila je i analizu drugih, ređih boja očiju, poput zelene, i potvrdila da osobe sa zelenim očima imaju smanjenu količinu melanina, ali na drugačiji način nego osobe sa plavim očima.

Profesor Eiberg zaključuje da su svi ljudi sa plavim očima nasledili identičnu genetsku promenu, što ukazuje na povezanost sa istim precima.

(Kurir.rs/Blic)

