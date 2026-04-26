Posao: Nalazite se u kreativnoj fazi u kojoj vaša dinamičnost dolazi do punog izražaja. Merkur vam daruje britku koncentraciju i snalažljivost, pa ćete s lakoćom rešavati i najzahtevnije intelektualne izazove i sklapati korisne kontakte.

Ljubav: Planete su na vašoj strani i pobrinuće se da vam ne manjka prilika za flert i strastvena zaljubljivanja. Već ove nedelje u vaš život može da ušeta osoba koja će vas osvojiti svojim šarmom. Oni u braku uživaće u danima ispunjenim dubokom bliskošću i razumevanjem.

Zdravlje: Boravak na svežem vazduhu i druženje s dragim ljudima, biće vaša najbolja terapija. Ipak, obratite pažnju na osetljivu kožu i vene – telo vam šalje signale da mu je potreban malo nežniji tretman.

Najbolji dan: 26. april

Najlošiji dan: 29. april

Bik

Posao: Vladavina vašeg znaka dodatno naglašava vašu dosetljivost. Iskoristite ove sjajne planetarne uticaje kako biste utrli put prema vrhu. Iako bi jedan muški kolega mogao da vam stvara probleme, vaša lukavost će ga brzo i elegantno izbaciti iz igre.

Ljubav: Konačno postižite primirje i pronalazite zajednički jezik oko pitanja koja su izazivala buru u vašem odnosu. Bračni i ljubavni sklad sada postaju prioritet, a pravi je trenutak da napravite korak napred i dodatno produbite vezu s voljenom osobom.

Zdravlje: Vaš društveni život cveta i jedva ćete čekati poziv na ples ili neku manifestaciju. Ipak, budite oprezni s ishranom – nepovoljan Mars upozorava na moguće probavne tegobe i sezonske alergije.

Najbolji dan: 27. april

Najlošiji dan: 1. maj

Posao: Snalažljivost i brze reakcije vaši su najjači aduti u danima pred vama. Usmerite tu energiju na zaradu jer rezultati neće izostati – bilo kroz redovna primanja ili kroz dugo očekivane zaostale honorare koji napokon ležu na račun.

Ljubav: Iskrenost će biti ključ vašeg unutrašnjeg mira. Nećete se osećati povređeno kada vam partner ukaže na vaše propuste; štaviše, zajednički razgovor o prošlim krizama pomoći će vam da shvatite koliko je vaša veza duboka i čvrsta. Pred samcima je novo poznanstvo!

Zdravlje: Venera u vašem znaku popravlja vam raspoloženje, ali pripazite na gubitak energije. Porodične napetosti mogle bi da vas uznemire, stoga nemojte bežati u samoću – društvo dragih ljudi najbolji je lek za vaše nezadovoljstvo.

Najbolji dan: 30. april

Najlošiji dan: 28. april

Rak

Posao: Merkur vas upozorava na pojačan oprez pri potpisivanju ugovora i u komunikaciji s kolegama. Neko bi mogao da upotrebi vaše reči protiv vas, pa dobro razmislite pre donošenja bilo kakve važne odluke – rizik od greške je veliki.

Ljubav: Često ćete se osećati kao da pričate različitim jezicima. Različita interesovanja i nesporazumi u komunikaciji mogli bi da dovedu do sitnih sukoba. Samci, budite mudri i oprezni – osoba koja vas privlači mogla bi da krije da je već zauzeta. Dobro je to na vreme otkriti.

Zdravlje: Vreme je da se ozbiljno posvetite sebi. Stres uzima danak kroz nemiran san i gubitak apetita, ali srećom, vaši prijatelji su tu da vas oraspolože i izvuku iz crnih misli.

Najbolji dan: 2. maj

Najlošiji dan: 30. april

Lav

Posao: Timski rad vam ide od ruke, a prošle zasluge napokon otvaraju put prema napretku. Ako sarađujete s inostranstvom, očekujte ugovor koji će vam obezbediti pohvale nadređenih i dodatno skrenuti pažnju na vaše sposobnosti.

Ljubav: Samci, pripremite se – srodna duša ulazi u vaš život na potpuno miran i tajanstven način. Vašu novu ili postojeću vezu krasiće izvrsna komunikacija i mnoštvo zajedničkih dodirnih tačaka koje će samo pojačati osećaj uzajamnosti.

Zdravlje: Puni ste snage i elana zahvaljujući Marsu u Ovnu. Iskoristite višak energije za rekreaciju u prirodi – planinarenje, trčanje ili vožnja biciklom, biće savršen izduvni ventil za vaše dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 26. april

Najlošiji dan: 1. maj

Posao: Finansijsko olakšanje je na vidiku – zakasnele isplate napokon stižu, a dugovi se rešavaju. Sunce u Biku vas čini omiljenim u radnom okruženju, a otvaraju vam se i zanimljive poslovne prilike povezane s inostranstvom.

Ljubav: Iako bi brige i nove poslovne odgovornosti mogle da vas iscrpe, nemojte dozvoliti da to utiče na odnos s voljenom osobom. Iako su emotivni izazovi na pomolu, planete vam daju mudrost i snagu da ih rešite na obostrano zadovoljstvo.

Zdravlje: Ako vas već duže muče sitne tegobe, sada je idealno vreme za preglede i novu terapiju. Pripazite na jetru i žuč i izbegavajte tešku hranu koja vam krade energiju.

Najbolji dan: 28. april

Najlošiji dan: 26. april

Vaga

Posao: Mudro izbegavajte direktne sukobe s nadređenima. Tamo gde ne možete da prođete silom, prođite lukavošću i zaobilaznim putevima. Strpljenje je trenutno vaš najbolji saveznik dok se situacija potpuno ne razbistri.

Ljubav: Intelektualna privlačnost biće početna iskra za novu romansu koja bi brzo mogla da se pretvori u dubok i strastven odnos. Oni u dužim vezama mogli bi da se bore s nepoverenjem i sumnjama u konkurenciju – razgovarajte s partnerom pre nego što donesete krive zaključke.

Zdravlje: Činjenica da ste stalno u centru pažnje mogla bi da vas iritira i troši vam energiju. Pripazite na bešiku i jajnike i čuvajte se prehlada koje bi mogle da vas usporr. Osetljvije će mučiti izraženija nesanica.

Najbolji dan: 29. april

Najlošiji dan: 27. april

Škorpija

Posao: U trenucima kad se osećate neshvaćeno ili preopterećeno, setite se svoje vrednosti. Ne dajte se uvući u bespotrebne verbalne okršaje sa šefovima; radije se povucite i pustite da vaši rezultati govore sami za sebe.

Ljubav: Vaša inteligencija biće pravi magnet za osobe sličnih interesovanja. Neko koga već poznajete iz škole ili komšiluka mogao bi odjednom da postane centar vašeg sveta. Zauzete Škorpije doživeće pravu renesansu u svom seksualnom životu.

Zdravlje: Poslovni stres mogao bi da se odrazi na vaš imunitet, stoga pokušajte da ostanete mirni i ne primate sve k srcu. Srećom, u dobrom ste periodu pa ćete se od svake boljke oporavljati neverovatnom brzinom.

Najbolji dan: 2. maj

Najlošiji dan: 30. april

Strelac

Posao: Planete izoštravaju vaše kritičko rasuđivanje i sposobnost intelektualnog rada. Ako se bavite medijima ili kreativnim poslom, vaša izvrsna organizacija i postignuti uspesi biće glavna tema u poslovnim krugovima.

Ljubav: Pobliže ćete upoznati osobu koja vam se dugo sviđa, ali pripazite da vas nerealna očekivanja ne razočaraju. Ne upoređujte svoju ljubavnu sreću s tuđom – svako ima svoj put, a vaš je jedinstven onoliko koliko mu vi to dozvolite.

Zdravlje: Vreme je da smanjite cigarete jer bi kašalj i grlobolja mogli da vam pokvare planove. Izuzev toga, izuzetno ste izdržljivi i jaki, a jedina sitna smetnja mogla bi da bude povremena nesanica zbog previše ideja i misli.

Najbolji dan: 26. april

Najlošiji dan: 28. april

Jarac

Posao: Pred vama su neplanirane obaveze koje će zahtevati maksimalnu samodisciplinu. Nemojte ništa odlagati; suočite se s izazovima odmah i videćete da ste dorasli svakoj situaciji koju vam nedelja donese.

Ljubav: Balansiranje između posla i doma biće pravi izazov, ali vaša podrška ukućanima sada je ključna. Pripazite da posao ne pojede svu vašu energiju – ostavite deo nežnosti i za one koji vas kod kuće najviše vole. Samci, pripremite se na leptiriće u stomaku!

Zdravlje: Vladavina Bika vam prija; izgledate sjajno i pucate od energije. Ipak, nemojte zaboraviti na kretanje – trčanje ili duge šetnje biće savršen način da ostanete u formi i skinete nakupljeni stres.

Najbolji dan: 27. april

Najlošiji dan: 26. april

Vodolija

Posao: Vaš rad je vaša najbolja reklama i sada se osećate sigurnije nego ikad. Ne gubite vreme na razmišljanje o dalekim problemima, već se fokusirajte na tekuće zadatke čiji će vam uspeh dodatno ojačati samopouzdanje.

Ljubav: Zavodićete inteligencijom, duhovitošću i erotičnošću. Vaša neposrednost biće neodoljiva udica za suprotni pol. Život u braku ili vezi postaje bezbrižniji, veseliji i ispunjen trenucima koje ćete dugo pamtiti. Ženama je moguća neplanirana trudnoća!

Zdravlje: Zaljubljenost ili stabilnost u braku vaša su najsvetlija tačka i najbolji štit za zdravlje. Manje tegobe koje bi mogle da se pojave, biće isključivo rezultat uzbuđenja i slatkog nemira koji vam krati san.

Najbolji dan: 29. april

Najlošiji dan: 1. maj

Ribe

Posao: Uplitanje drugih u vaše odluke moglo bi prilično da vas iritira. Srećom, imate moćnu saveznicu u jednoj mudroj ženskoj osobi čiji će vam saveti otvoriti oči i pomoći da odaberete ispravan poslovni put.

Ljubav: Velike emotivne odluke su pred vama – neki će planirati brak, dok će se drugi odvažiti na samostalan život. Bez obzira na to šta odlučili, budite istrajni i slušajte samo svoje srce; tuđi saveti bi mogli nepotrebno da vas zbune i udalje od cilja.

Zdravlje: Zahvaljujući energiji Bika, prisutni ste na svim važnim događajima. Iako ste pod stresom zbog posla, vaše telo je jako. Ipak, ne zaboravite na važnost opuštanja i kvalitetnog sna kako biste napunili baterije.

Najbolji dan: 2. maj

Najlošiji dan: 28. april

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

