Proizvodnja sopstvenog paradajza predstavlja odličnu priliku za uštedu kućnog budžeta i uživanje u plodovima punog ukusa, ali očuvanje zasada zdravim tokom čitave vegetacije zahteva dosta truda. Pored mnogobrojnih teorija i modernih trikova sa interneta, prekaljeni povrtari u poslednje vreme u prvi plan stavljaju jedno sasvim obično, a izuzetno moćno sredstvo koje vas čeka u frižideru i višestruko je jeftinije od komercijalnih preparata.

Reč je o kravljem mleku, koje zbog svog specifičnog sastava ne godi samo ljudskom organizmu, već deluje i kao izvanredan energetski podsticaj za floru. Ova namirnica obiluje kalcijumom, a takođe sadrži i belančevine, magnezijum, fosfor i vitamine B kompleksa, što je čini dragocenom za floru.

Zalivanje paradajza mešavinom mleka i vode pospešuje rast Foto: Chris Clark / Alamy / Profimedia

Zaštita od propadanja i nega zemljišta

U baštovanskim krugovima mleko se smatra primarnim oružjem u borbi protiv crne (vršne) truleži ploda - estetski neprivlačne, tamne nekroze koja zahvata donji deo paradajza kada biljci fali kalcijum ili usled neredovnog dotoka vlage. Pored direktne ishrane stabljike, ovaj napitak blagotvorno utiče i na samu podlogu jer stimuliše razmnožavanje korisnih zemljišnih bakterija i mikroorganizama.

Pravila doziranja

Važna napomena: Mleko se pod obavezno mora razblažiti pre upotrebe i sa njim se ne sme preterivati. Ukoliko se zemljište previše natopi nerazređenom tečnošću, doći će do procesa truljenja i kiseljenja, a neprijatan miris privući će insekte i druge parazite u baštu.

U zavisnosti od toga da li ciljate na imunizaciju lisne mase ili jačanje podzemnog dela, opredelite se za neku od sledeće dve metode:

1. Folijarni tretman (prskanje preko lišća)

U posudu sa raspršivačem ulijte jednake količine mleka i vode (u odnosu 1:1). Dobijeni rastvor nanesite direktno na lišće paradajza, pazeći da dobro pokrijete i lice i naličje svakog lista.

Preporuka za rad: Tretiranje obavljajte u ranim jutarnjim časovima tokom vedrog dana, kako bi svetlost brzo isušila vlagu sa biljke. Ukoliko nakon sušenja uočite blede tragove na površini, slobodno ih nežno očistite mokrom tkaninom ili isperite sa malo čiste vode.

2. Prihrana korenovog sistema

Za direktno zalivanje baze biljke, pomešajte jednu meru mleka sa deset mera obične vode u kanti. Pre nego što upotrebite ovu hranljivu mešavinu, zemlju oko korena najpre malo osvežite čistom vodom, pa tek onda sipajte pripremljeni mlečni rastvor.

Za optimalan razvoj, uspešnu blokadu gljivičnih oboljenja i krupne, mesnate plodove, agro-stručnjaci savetuju da se ova procedura ponavlja u kontinuitetu na svakih deset do četrnaest dana.

