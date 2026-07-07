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Džulija Klark (53) iz Linkolna nije mogla ni da nasluti da će joj jedno porodično letovanje promeniti život iz korena. Na odmor u Egipat otišla je 2016. godine sa suprugom Piterom i njihovo troje dece, a upravo tamo upoznala je muškarca zbog kog je odlučila da ostavi dotadašnji život iza sebe.

Posle 15 godina braka priznala je da više nije bila srećna, a susret sa Ahmedom, tada 35-godišnjim zaposlenim u hotelu, probudio je u njoj emocije za koje je mislila da ih odavno više ne oseća.

Jedan zahtev na Fejsbuku promenio je sve

Nakon nekoliko kratkih razgovora tokom odmora, Ahmed joj je poslao zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku. Džulija ga je prihvatila, a u oktobru iste godine započeli su svakodnevnu prepisku.

Džulija Klark Foto: printscreen/youtube/English News

Već posle tri meseca, Ahmed joj je priznao da se zaljubio. Kako kaže, osećanja su bila obostrana i verovala je da je pronašla novu šansu za sreću. Njihova romansa, međutim, nije dugo ostala tajna. Džulijin suprug Piter čuo je njene telefonske razgovore i suočio je sa istinom.

- Ako želiš novi život, moraš da napustiš ovu kuću - rekao joj je.

U martu 2017. godine pokrenuli su sporazumni razvod. Iako su ostali u korektnim odnosima, Džulija je bila sigurna da želi da nastavi život sa Ahmedom.

Zaprosio ju je posle samo nekoliko meseci

U septembru 2018. godine otputovala je u Egipat na dvanaest dana kako bi ga ponovo videla. Tokom tog boravka Ahmed ju je zaprosio. Zaljubljena i uverena da donosi pravu odluku, bez mnogo razmišljanja rekla je "da."

Narednih godina redovno je odlazila u Egipat, otprilike na svakih osam ili devet meseci, a potom je donela odluku koja joj je zauvek promenila život. U septembru 2020. spakovala je stvari, oprostila se sa porodicom na aerodromu i preselila se kod Ahmeda. Samo dvanaest dana kasnije venčali su se u Kairu, u skladu sa islamskim običajima.

Džulija Klark sa suprugom Foto: Printscreen X - Roby5917

U početku je sve izgledalo kao ostvarenje sna.

Posle venčanja usledilo je razočaranje

Kako je vreme prolazilo, Ahmedovo ponašanje počelo je da se menja.

- Smetalo mu je da me drži za ruku kada smo među ljudima. Nije želeo da izlazimo u kafiće, a često bi noću odlazio na više sati i ostavljao me samu. Nisam znala gde je. Počela sam da patim od anksioznosti, a to je samo dodatno pogoršalo naš odnos - prisetila se Džulija.

Kasnije joj je, kaže, poslao poruku u kojoj je pitao da li mogu da pokušaju ispočetka.

- Počeo je češće da me izvodi i pomislila sam da se zaista promenio - ispričala je.

Džulija Klark Foto: Printscreen/Facebook/JuliaClark

Jedna rečenica srušila joj je ceo svet

Međutim, početkom februara 2022. godine Ahmed ju je odveo u jedan kafić, gde joj je saopštio nešto što nikada nije mogla da zaboravi.

- Rekao mi je da mora da se oženi Egipćankom kako bi dobio decu, jer sam ja starija i prošla sam menopauzu. U tom trenutku sam se potpuno slomila. Nisam mogla da sedim pored čoveka koji je moj muž, a koji mi govori da želi dete sa drugom ženom - ispričala je kroz suze.

Kako kaže, o mogućnosti da Ahmed jednog dana ima još jednu suprugu razgovarali su i ranije, ali ju je tada uveravao da mu je ona dovoljna i da mu deca nisu važnija od njihovog braka.

- Kada smo se venčavali po islamskom zakonu, pitali su me koje uslove želim da unesem u bračni ugovor. Rekla sam da ne želim da se oženi drugom ženom. Iako po njihovim zakonima muškarac može da ima četiri supruge, u ugovoru je pisalo da za to mora da dobije moju dozvolu. Znala sam da je nikada ne bih dala - rekla je.

Džulija Klark Foto: printscreen/youtube/English News

Na kraju se pokajala zbog svega

- Rekla sam mu da ne mogu da ga delim ni sa jednom drugom ženom. Posle toga pokušavao je da me ubedi da zaboravim taj razgovor, ali nisam mogla. Sve se promenilo i shvatila sam da za nas više nema budućnosti. Osećala sam se glupo. Moj bivši muž je bio dobar čovek - iskreno je priznala.

Ahmed je u julu 2022. godine napustio njihov zajednički stan, a razvod je zvanično okončan već u septembru iste godine.

Džulija se u novembru 2023. vratila u Veliku Britaniju kako bi prisustvovala proslavi punoletstva svoje ćerke. Posle toga, još jednom je otputovala u Egipat, jer je tamo i dalje imala stan, ali je u januaru 2024. donela konačnu odluku da se zauvek vrati u Linkoln.

Danas priznaje da ima osećaj da je izgubila šest godina života, ali uprkos svemu kaže da joj i dalje nedostaju ljudi koje je upoznala, kao i kultura Egipta koju je zavolela tokom boravka u toj zemlji.

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