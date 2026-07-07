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Većina ljudi koji u kuhinji imaju klasičan šporetkoristi prostor, odnosno fioku ispod rerne, za odlaganje tiganja, tepsija, plehova ili poklopaca. Međutim, jedan video na društvenoj mreži TikTok potpuno je srušio ovu tradiciju i ostavio milione korisnika u potpunom šoku.

Tiktoker Aron Paterson podelio je na svom profilu otkriće u kom je detaljno objasnio čemu zapravo služi ovaj tajanstveni kuhinjski prostor.

Njegovo pitanje upućeno pratiocima pokrenulo je lavinu komentara onih koji nisu mogli da veruju da su godinama živeli u zabludi.

Prava svrha: Umesto skladišta za sudove – topli bife!

Aron Paterson je snimio video koji je u rekordnom roku postao viralan, a u njemu je postavio jedno sasvim jednostavno pitanje:

"Koliko ste godina imali kada ste shvatili da fioka ispod rerne uopšte ne služi za odlaganje posuđa?"

Kako je Aron u nastavku objasnio, prava i originalna svrha ove fioke jeste održavanje hrane toplom. Naime, dok je rerna uključena i peče jedno jelo, toplota se prirodno prenosi i na prostor ispod nje. Kada jedno jelo završite i izvadite ga iz rerne, umesto da ga ostavite na stolu gde će se ohladiti dok čekate goste ili pripremate ostatak ručka, vi ga jednostavno prebacite u ovu fioku. Ona zadržava optimalnu temperaturu i sprečava da se hrana isuši ili ohladi.

Fioka ispod šporeta čuva toplotu hrane Foto: Profimedia

Internet u neverici, a otkrivena je i druga tajna funkcija

Korisnici TikToka su masovno počeli da komentarišu ovaj video, priznajući da im nikada u životu ne bi palo na pamet da fioku koriste na ovaj način.

- Šokiran sam, ne verujem ti uopšte, ovo je prosto nemoguće - napisao je jedan zatečeni korisnik.

Međutim, u komentarima se ubrzo javio još jedan korisnik koji je otkrio drugu, podjednako genijalnu namenu ove fioke, što je izazvalo novi talas oduševljenja:

- Pored održavanja toplote, ta fioka je idealno mesto u kući za dizanje testa! Zbog blage i konstantne toplote koja dopire iz rerne, u njoj se savršeno i duplo brže podiže testo za pripremu raznih peciva, hleba i domaćih poslastica.

Sledeći put kada budete spremali obilan porodični ručak, oslobodite ovaj prostor od teških šerpi i tiganja i iskoristite ga onako kako su ga dizajneri šporeta prvobitno i zamislili – kao vašu ličnu stanicu za održavanje svežine i toplote hrane!

(Kurir.rs/Blic)