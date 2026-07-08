Za pripremu ove pogače umesto kvasca koriste se jogurt i prašak za pecivo. Njihova kombinacija omogućava da testo brzo naraste, bez dugog odmaranja. Tako se dobija mekana, vazdušasta pogača koja uspeva i onima koji nemaju mnogo iskustva u pripremi peciva.

Priprema:

Najpre pomešajte brašno, prašak za pecivo i so kako bi se svi suvi sastojci ravnomerno rasporedili. Dodajte jogurt i ulje, pa viljuškom ili rukom kratko sjedinite sastojke. Testo će biti mekano i blago lepljivo, što je sasvim normalno. Važno je da ga ne mesite dugo. Preterano mešenje razvija gluten, zbog čega pecivo može postati tvrđe i žilavije. Prebacite testo na pobrašnjenu površinu, oblikujte pogaču i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 do 200 stepeni oko 20 do 30 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnu boju.