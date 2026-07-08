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Jedna devojka je izazvala burnu raspravu na internetu nakon što je otkrila da razmišlja o raskidu veze zbog navike svog dečka koja joj se, kako kaže, potpuno zgadila - neprestano jede čips.

U objavi na forumu Mumsnet pitala je druge korisnike za savet i objasnila da je s dečkom u vezi sedam meseci. Kaže da se on "na papiru čini savršenim", ali da je njegova zavisnost od grickalica počela ozbiljno da je odbija, piše New York Post.

Čips, kesica čipsa Foto: Shutterstock

"Dobar je, ima odličan i dobro plaćen posao, dobro izgleda, lepo se odnosi prema meni i nikad mi ne dozvoljava da platim račun", napisala je. Dodala je da zasad ne žive zajedno, ali da planiraju da iznajme zajednički stan. Upravo ju je to nateralo da se zapita može li da pređe preko njegovih navika.

Odmor koji je sve promenio

Prekretnica se dogodila tokom nedavnog dvonedeljnog putovanja u Španiju. Bio je to njihov prvi zajednički odmor duži od tri dana, a tada je shvatila koliko njen partner zapravo jede čipsa. Kako tvrdi, dnevno je jeo "najmanje tri kesice čipsa".

Objasnila je da se nije radilo o "nekim finim vrstama", nego o jeftinim brendovima. Posebno joj je zasmetalo to što je tokom odmora gotovo potpuno ignorisao lokalnu špansku kuhinju. Umesto toga jeo je britansku hranu, McDonald's i čips koji je kupovao u velikim količinama u lokalnoj prodavnici.

Foto: Shutterstock

Zasmetale su joj i njegove navike za stolom

Osim količine čipsa, zasmetalo joj je i njegovo ponašanje nakon jela. "Nakon što pojede čips, ne pere ruke, barem ne bez podsetnika, pa su mu prsti i nokti prekriveni odvratnom prašinom od čipsa", požalila se.

Još više ju je odbilo ono što radi kad isprazni kesicu. "Kad dovrši kesicu, zabaci glavu i istrese ostatke mrvica u usta", napisala je. Međutim, kako kaže, najgore joj je to što ponekad naduva praznu kesicu kao balon i zatim je pukne. "Zbog toga je znao da me poprska mrvicama", dodala je.

Tvrdi i da je iza kreveta pronalazila zgužvane kesice čipsa, "kao da ga mrzi da se prošeta do kante za smeće".

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

"Da li je to razlog za raskid?"

Sve to ju je dovelo do pitanja ima li njihova veza budućnost.

"Još mu ništa nisam rekla. On želi da počnemo da tražimo stan, ali ja ne mogu da prestanem da razmišljam o tome kako bih radije bila s muškarcem koji ne jede više od tri kesice čipsa dnevno i ne miriše na grickalice s ukusom luka", napisala je.

Na kraju je pitala korisnike foruma: "Da li je jedenje toliko čipsa razlog za raskid?"

Šta su joj rekli?

Komentatori su bili podeljeni, ali većina je stala na njenu stranu. Prema anketi na forumu, 63 odsto učesnika smatra da je njena reakcija "razumna".

Foto: Profimedia

"Niste kompatibilni. On nije na tvom nivou. Kreni dalje, nemoj da pristaješ na manje", poručio joj je jedan korisnik. "I ja volim čips, ali, Isuse... To zvuči grozno, pogotovo naduvavanje i pucanje praznih kesica", dodao je drugi.

Nekima je posebno zasmetalo to što na putovanju nije hteo da proba lokalnu hranu. "Ne bih mogla da budem s nekim ko ode u inostranstvo i ne želi da proba lokalnu hranu. Ne podnosim ljude koji nisu otvoreni za novu hranu, to me izluđuje", napisala je jedna korisnica.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da preteruje. "Ostavi ga. Zaslužuje nekoga ko neće praviti dramu oko čipsa", podrugljivo je napisao jedan komentator.

Drugi je ponudio umereniji savet: "Rekao bih da to zavisi od toga kakav je inače kao osoba i kako se ponaša prema tebi."

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