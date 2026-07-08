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Proces je veoma jednostavan: uzmite jedan svež, žuti citrusni plod, najbolje limun, isecite ga na manje komade ili kriške i položite na mali tanjirić. Preko njega prelijte oštru, bistru tečnost iz špajza – obično belo ili alkoholno sirće– taman toliko da plod bude delimično potopljen. Ovu posudicu zatim pažljivo postavite na prozorsku dasku ili neko drugo mesto u prostoriji koje želite da oplemenite.

Kakve moći krije ova neobična fuzija?

Aura pročišćenja: Ovaj spoj deluje kao prirodni čistač prostora jer uspešno upija i neutrališe sve negativne i neprijatne mirise, ispunjavajući vaš dom svežom aromom bez trunke veštačkih hemikalija.

Barijera za nezvane goste: Njegov intenzivan i specifičan miris stvara neprobojnu granicu za nepoželjne sitne posetioce, te će mravi, mušice i drugi slični uljezi instinktivno bežati od vašeg praga.

Zašto domaćice tokom leta stavljaju limun natopljen sirćetom na prozor? Foto: Fotografie.Bogdanski, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Olakšanje za dah: Mnogi koji primenjuju ovaj trik veruju da, uz redovno provetravanje, ova mešavina doprinosi osećaju čistijeg vazduha i donosi olakšanje onima koji se bore sa različitim alergenima.

Eliksir spokoja: Mirisne note ovog žutog ploda poznate su po tome što umiruju um, te ovaj spoj može delovati kao aromaterapija koja podiže raspoloženje, otklanja stres i donosi duboku opuštenost nakon napornog dana.

Iako na prvi pogled deluje kao magija ili drevni mit, ovaj potpuno prirodan i jeftin trik zaista može doneti harmoniju u vaš životni prostor, i to bez ikakvih neželjenih efekata. Svakako, vredi probati.

(Kurir.rs/Žena)

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