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Kajsije nisu samo jedno od najukusnijih letnjih voćki, već i prava riznica hranljivih materija. Bogate su vitaminima, vlaknima i antioksidansima, imaju malo kalorija i predstavljaju odličan izbor za zdravu i uravnoteženu ishranu.

Zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu, kajsije mogu biti odličan izbor za sve koji žele da vode više računa o svom zdravlju.

Zašto je dobro jesti kajsije?

Pomažu u očuvanju vida: Kajsije su bogate beta-karotenom, kao i vitaminima A i E, koji imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja očiju. Sadrže i lutein i zeaksantin – antioksidanse koji pomažu u zaštiti mrežnjače od oksidativnog stresa.

Bogate su antioksidansima: Pored vitamina A, C i E, kajsije sadrže i flavonoide, poput katehina, hlorogenske kiseline i kvercetina. Ova jedinjenja pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, koji se dovodi u vezu sa razvojem brojnih hroničnih bolesti.

Kajsije Foto: Shutterstock

Dobre su za varenje: Vlakna koja se nalaze u kajsijama doprinose pravilnom radu creva i mogu pomoći u održavanju zdrave crevne mikrobiote. Zbog toga su dobar izbor za osobe koje imaju osetljivu probavu ili žele da poboljšaju varenje.

Idealna užina ako pazite na liniju: Pošto sadrže malo kalorija, a mnogo vode i vlakana, kajsije pružaju osećaj sitosti i predstavljaju odličan međuobrok tokom toplih dana. Mogu biti dobar izbor i za one koji žele da smanje unos kalorija i održe telesnu težinu, jer 100 grama kajsija sadrži svega oko 43 kalorije.

Koliko kajsija je preporučljivo pojesti dnevno?

Nutricionisti preporučuju da je dovoljno pojesti dve do tri sveže kajsije dnevno, što je približno 70 grama voća. Kada su u pitanju sušene kajsije, preporučena količina je tri do četiri ploda dnevno, jer u manjoj zapremini sadrže znatno više prirodnih šećera.

(Kurir.rs/Žena)

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