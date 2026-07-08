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Letnje večeri imaju posebnu čar, ali ih često pokvare uporni komarci. Osim što njihovi ubodi izazivaju svrab i neprijatan osećaj, zujanje oko ušiju mnogima potpuno pokvari san. Dobra vest je da postoje jednostavni načini da ih držite podalje, a većinu možete primeniti koristeći stvari koje verovatno već imate u kući.

Jedan od najpoznatijih prirodnih trikova jeste korišćenje eteričnih ulja. Komarci ne podnose intenzivne mirise poput limunske trave, citronele, eukaliptusa, lavande, peperminta ili čajevca. Nekoliko kapi eteričnog ulja može se nakapati na komadić vate, u aroma lampu ili difuzer, a mnogi ih razblaže i sa vodom u bočici sa raspršivačem kako bi osvežili prostoriju ili terasu.

Komarci ne vole miris eteričnih ulja Foto: Shutterstock

Pepeljara, pirinač i eterično ulje za dane bez komaraca

Zanimljiv trik koji je poslednjih godina postao popularan jeste da se nekoliko kapi eteričnog ulja limunske trave nakapa na šaku sirovog pirinča i ostavi u maloj posudici ili pepeljari na stolu ili pored prozora. Pirinač upija ulje i postepeno oslobađa miris, pa prostor duže ostaje ispunjen aromom koju komarci izbegavaju.

Važno je i da uklonite sve izvore stajaće vode oko kuće ili na terasi. Čak i mala količina vode u saksiji, kanti ili oluku može postati idealno mesto za razmnožavanje komaraca. Redovno pražnjenje i čišćenje ovakvih mesta značajno smanjuje njihov broj.

Biljke takođe mogu biti od pomoći

Bosiljak, nana, ruzmarin, lavanda i citronela često se sade na balkonima i terasama upravo zato što njihov miris odbija insekte. Iako same po sebi neće potpuno eliminisati komarce, mogu doprineti da ih bude manje u neposrednoj blizini.

Komarac Foto: Profimedia

Ako provodite vreme napolju u večernjim satima, birajte svetliju odeću dugih rukava i nogavica. Tamne boje i otkrivena koža privlače komarce više nego što mnogi misle. Korisno je postaviti i mrežice na prozore kako biste sprečili da uđu u prostorije.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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