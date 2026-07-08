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Osamdeset godina nakon nastanka bikinija, nazivi njegovih modernih krojeva danas zvuče kao zaseban jezik. Ali u suštini, obično znače istu stvar - manje tkanine, više kože.

Bikini ove godine obeležava 80 godina otkako je prvi put predstavljen javnosti.Kupaći kostim koji je 1946. izazvao skandal danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola letnje mode, dok se granice njegovog izgleda i dalje pomeraju. Neki današnji dizajni svode se na tek nekoliko pažljivo postavljenih traka.

Od skandala do simbola

Francuski dizajner i inženjer Lui Rear je 5. jula 1946. u pariskom bazenu Piscine Molitor predstavio javnosti dvodelni kupaći kostim koji je otkrivao više kože nego ijedan pre. Profesionalne manekenke odbile su da ga nose jer se smatrao previše provokativnim i jer je previše otkrivao. Na kraju je pristala da ga nosi egzotična plesačica.

Bikini je dobio ime po atolu Bikiniju, prstenastom koralnom grebenu u Tihom okeanu, gde su Sjedinjene Američke Države nedugo pre izvele ekperimentalne nuklearne eksplozije. Rear je time želeo da pošalje poruku da njegov kupaći kostim treba da bude "eksplozivan".

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Reakcija javnosti bila je burna - bikini je proglašen skandaloznim i mnogima je njegov kroj bio neprihvatljiv. Ono što se danas smatra uobičajenim predstavljalo je radikalan raskid s moralnim standardima toga vremena.

Posleratne četrdesete i pedesete godine prošlog veka obeležile su konzervativne vrednosti u velikom delu zapadnog sveta. Ženstvenost se povezivala sa skromnošću, pristojnošću i strogim odvajanjem od seksualnosti, pa su kupaći kostimi trebali da sakriju telo, a ne da ga naglašavaju.

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Bikini je otvoreno prekršio to načelo - stomak, leđa i butine bili su izloženi u javnosti. Zbog toga je u početku na mnogim mestima bio zabranjen ili društveno odbačen. U Nemačkoj je kršio pravila brojnih spoljašnjih bazena, dok je u Francuskoj bio zabranjen na plažama.

Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina stavovi su počeli da se menjaju. Seksualna revolucija, kultura mladih, pop-kultura i nove ideje o ličnoj slobodi postupno su bikini pretvorili iz predmeta moralne kontroverze u simbol modernosti i ličnog izbora. Film, modna fotografija i oglašavanje dodatno su doprineli njegovoj popularizaciji, pretvarajući nekadašnji skandal u uobičajeni deo mode za plažu.

Foto: Profimedia

Nove granice

Bikini je od tada ne samo postao uobičajen nego je i sve više počeo da se razlikuje po krojevima i stilovima. Oni su postali oskudniji, količina tkanine manja, a modeli ekstremniji - od klasičnih dvodelnih kostima do mikrobikinija. Instagram model Šejla Fong nedavno je pokušala da postavi svetski rekord s ukupno samo tri centimetra tkanine za gornji i donji deo bikinija.

Foto: Profimedia

Istovremeno se promenio i način prikazivanja tela. Na društvenim mrežama telo se ne samo pokazuje nego oblikuje, stilizuje i procenjuje. Te promene pokazuju koliko se kupaća odeća promenila kroz decenije - od funkcionalnog odevnog predmeta do sredstva izražavanja tela, ličnosti i stavova o slobodi.

Bikini nikada nije bio samo pitanje količine tkanine. Od samog početka bio je i tema rasprava o moralu, slobodi, vidljivosti i položaju ženskog tela u društvu. Osamdeset godina nakon njegovog izuma pitanje više nije otkriva li bikini previše, nego koliko je malo tkanine potrebno da bi još uvek mogao da se nazove bikinijem.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kajla Simons u bikiniju