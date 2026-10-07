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Kraljevo je ovih dana bilo u znaku velikog duhovnog događaja - mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save i supruge velikog župana Stefana Nemanje, prvi put su iznete iz manastira Studenica i prenete među vernike. Posle Žiče, mošti su stigle i u Kraljevo, u Hram Svetog Save, gde im se poklonio veliki broj vernika. Iza ovog događaja stoji priča o ženi koja je živela u vremenu nastanka srpske srednjovekovne države i koja će ostaviti dubok trag u istoriji i duhovnosti srpskog naroda.

Sveta Anastasija Srpska Foto: printscreen/youtube/Вјеронаука - наука Љубави

Ana Nemanjić, bila je supruga Stefana Nemanje i majka Rastka, kralja Stefana Prvovenčanog i Vukana. Iako je u istorijskim izvorima o njenom životu sačuvano manje podataka nego o njenim sinovima i suprugu, njen značaj u srpskoj istoriji i pravoslavnoj tradiciji ostao je duboko ukorenjen. Nakon života posvećenog porodici i veri, zamonašila se 1196. godine i dobila ime Anastasija, pod kojim je danas poznata kao svetiteljka.

Život pre monaštva

Rani život Svete Anastasije je slabo poznat, pa njeno poreklo danas nije sigurno utvrđeno. Od 16. veka u istoriografiji su iznošene razne pretpostavke, po kojima je bila srpskog porekla rodom iz Bosne ili je predstavljana kao rođaka vizantijskih careva ili francuskih kraljeva.

Stefan Nemanja, freska u manastiru Studenica Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Ana je rođena oko 1125. godine. Kao mlada princeza, oko 1150. venčala se sa Stefanom Nemanjom. O njenom životu imamo više podataka tek od 1166. godine, kada Nemanja dolazi na vlast kao veliki župan. Tokom ranih godina braka, Ana je rodila dva sina, Vukana i Stefana, a u poznim godinama, oko 1175. godine, kada je imala skoro 50 godina, rodila je poslednje dete, Rastka, kasnije monaha Savu, koji je postao najvoljenija ličnost u istoriji srpskoga naroda.

Dva Anastasijina sina, Rastko i Stefan Prvovenčani, kao i njen suprug Stefan Nemanja (monaško ime Simeon), zamonašili su se i kanonizovani su kao svetitelji pravoslavne crkve, a loza Nemanjića je prva srpska kraljevska dinastija koja je kanonizovana.

Sveti Sava, freska u manastiru Mileševa Foto: Hervé Champollion / akg-images / Profimedia

Nakon što je 1192. godine njen sin Rastko sa 17 godina napustio kraljevski dvor u korist monaškog života na Svetoj Gori, Ana nikada više nije videla svog sina. Na praznik Blagovesti Bogorodice, 25. marta 1196. godine, zajedno sa suprugom, primila je monaški čin. Župan Stefan je postao monah Simeon i povukao se u svoju zadužbinu, manastir Studenicu, koji se nalazi u dolini reke Ibra. Ana je dobila ime Anastasija, čiji je koren u grčkoj reči „Anastasis“ što znači „vaskrsenje“. U to vreme imala je 71 godinu.

Anastasija je otpočela svoj monaški život u manastiru Presvete Bogorodice u Kuršumliji blizu Toplice, jednom od prvih nemanjićkih manastira. Kada je njen suprug, monah Simeon, napustio manastir Studenicu 1196. godine kako bi otišao na Svetu Goru da bi se ponovo sreo sa svojim sinom, Svetim Savom, prepuštajući kraljevski presto sinu Stefanu Prvovenčanom, Anastasija je ostala jedini roditelj dinastije Nemanjića koji je još uvek boravio u Kraljevini Srbiji.

Dubravka Mijatović kao Ana Nemanjić Foto: Printscreen

Anastasija je provela preostalih pet godina svog života u manastiru u Kuršumliji, gde je preminula 21. juna 1200. godine, četiri godine nakon smrti supruga. Imala je oko 75 godina. Sahranjena je u manastiru Studenica, zadužbini i mestu večnog počivalištva svog Stefana Nemanje.

Srpska pravoslavna crkva Svetu Anastasiju Srpsku slavi 21. juna po crkvenom, a četvrtog. jula po gregorijanskom kalendaru. U seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine", Anu Nemanjić glumila je Dubravka Mijatović.

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