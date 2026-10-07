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Australijski vatrogasci ponovo su se skinuli za dobru stvar i snimili svoj već kultni kalendar. Sigurno će izmamiti zadivljene i zaljubljene poglede mnogih žena (ali i muškaraca). Ovi momci zaista spasavaju živote, često rizikujući sopstveni. Seksi kalendar već je postao tradicija, a izdanje za 2027. pored uobičajenih fotografija sa mačićima, psima i konjima ovog puta donosi i nešto egzotičnije životinjske prijatelje.

Na jednoj fotografiji, na primer, snažno istetovirani vatrogasac pozira pored jezera sa krokodilom ispruženim preko njegovog mišićavog torza. Drugi junak ispod eukaliptusa pažljivo u rukama drži bodljikavu ehidnu. Naravno, tu je i fotografija sa jednim od simbola Australije – koalom. Ne nedostaju ni znatno nežniji prizori na kojima vatrogasci bez majica u naručju drže spasene mačiće.

Australian Firefighters Calendar izlazi već 34. godinu, a ovog puta nudi pet različitih izdanja. Sve mačke i mačići koji se pojavljuju u ovogodišnjem izdanju Cat Edition zaista su spasene životinje.

1/11 Vidi galeriju Kalendar australijskih vatrogasaca Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Pritom nije reč samo o seksi, zgodnim vatrogascima isklesanih mišića i atraktivnim fotografijama. Projekat od svog pokretanja 1993. godine prikuplja novac za zaštitu životinja, pomoć nakon prirodnih katastrofa i podršku vatrogascima i drugim spasiocima. Deo prihoda otići će, na primer, australijskoj organizaciji Best Friends Felines, koja brine o napuštenim mačkama i pronalazi im nove domove. Podršku dobija i Wildcare Incorporated, koji na australijskoj Severnoj teritoriji brine o bolesnim, povređenim i životinjama bez roditelja u divljini.

Kalendar je u prošlosti pomagao i samim vatrogascima. Jedan od podržanih fondova, na primer, pružio je finansijsku pomoć 23 dobrovoljna vatrogasca koji su tokom požara u australijskom bušu izgubili svoje domove.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Australijski mišićavi momci postaju sve popularniji i van granica svoje zemlje. Izdanje za 2027. ima do sada najveću međunarodnu distribuciju u Evropi i Aziji, a prvi put će podržati i azil za životinje L’Arca di Natalia na Siciliji.