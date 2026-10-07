Slušaj vest

Tokom sedam od poslednjih deset godina, glumac Džo Manganijelo je u tajnosti vodio tešku borbu sa misterioznom autoimunom bolešću toliko agresivnom da mu je gotovo oduzela život.

U svojim novim memoarima „Bloodlines“, koji izlaze 13. oktobra, 49-godišnji Manganijelo prvi put detaljno govori o oporavku nakon zdravstvene agonije koja je dovela do „amputacije velikog organa“ i, kako tvrdi, doprinela kraju njegovog sedmogodišnjeg braka sa glumicom Sofijom Vergarom (54).

„Ne mogu da verujem da sam živ. Osećam se kao da sam ponovo rođen“, kaže glumac.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Sve je počelo nakon venčanja sa Sofijom Vergarom

Manganiijelo je do svetske slave došao 2010. godine u seriji „True Blood“, gde je igrao zavodljivog vukodlaka Alkida Ervoa, a zatim je 2012. privukao ogromnu pažnju kao zgodni, mišićavi glumac u filmu „Magic Mike“. Godine 2015. oženio je zvezdu serije „Moderna porodica“ Sofiju Vergaru. Delovalo je da im je život savršen – sve dok njegovo zdravlje ubrzo nakon venčanja nije počelo dramatično da se pogoršava.

Sve je počelo nepodnošljivim bolovima u stomaku. Bolovi su bili toliko jaki da nije mogao da hoda, dok su se na njegovom digestivnom traktu stvarali čirevi. Ubrzo su usledili visoka temperatura, osip sa plikovima, glavobolje i konstantan umor.

Čak je počeo da krvari iz rektuma dok je još bio mladi suprug.

„Postajao sam sve bolesniji i bolesniji“, prisetio se.

Sofija Vergara i Džo Manganijelo Foto: @ParisaMichelle / Splash / Profimedia

Izgubio 27 kilograma i završio na operaciji

Tokom narednih sedam godina Manganiijelo je izgubio oko 27 kilograma i prošao kroz bezbroj kolonoskopija.

U jednom trenutku, 2016. godine, njegovo stanje postalo je toliko ozbiljno da je morao na hitnu operaciju. Lekari su mu odstranili deo creva, nakon čega više nije mogao normalno da obavlja nuždu i morao je da koristi stomu, odnosno kesu za izlučivanje.

„To mi se dogodilo i to je istina. Imam sve ožiljke da to dokažem“, kaže glumac.

Ipak, uprkos godinama lečenja, nikada nije dobio konačnu dijagnozu.

„Autoimuna oboljenja su odlagalište za stvari koje lekari ne razumeju. Onda počnu da vas provlače kroz čitav niz lekova“, objasnio je.

Nijedan lek nije pomagao

Manganiijelo je dobijao terapije za bolove izazvane oštećenjem nerava, kao i lekove koji se koriste u lečenju Kronove bolesti i kolitisa.

„Nijedan od njih nije delovao na mene“, tvrdi.

Kako bi ublažio nepodnošljive bolove, bio je primoran da koristi hidrokodon, flastere sa fentanilom i marihuanu. To je za njega predstavljalo dodatnu psihičku borbu, jer se godinama uspešno borio za trezvenost. Imao je 13 godina apstinencije.

„Nisam osećao da imam pravo da kažem da sam trezan“, priseća se, ali dodaje da je morao da stavi „bol i svoje stanje na prvo mesto“.

Bolest je uništavala i njegov brak

Dok je obilazio bolnice i pokušavao da pronađe odgovor na pitanje šta mu se zapravo događa, njegova bolest počela je ozbiljno da utiče i na brak. U memoarima tvrdi da je njihov odnos postao potpuno lišen emocija.

Manganiijelo navodi da je Vergara odbijala da ga zagrli čak i kada ju je molio za to, a tvrdi i da se podsmevala njegovom čivavi Bablz.

Psa je usvojio 2019. godine, kada je bio veoma bolestan i razmišljao o samoubistvu.

„Morao sam da predam svoj pištolj jer sam stalno razmišljao o tome. A onda je došao pas. Od pacijenta sam postao onaj koji brine o nekome“, ispričao je.

Njihova želja za detetom ostala je neostvarena

Par je svojevremeno želeo da dobije dete, ali su njihovi planovi propali.

Vergara je kasnije jednom španskom listu rekla da se njihov brak raspao jer je njen suprug bio mlađi, želeo je decu, dok ona nije želela da bude „stara majka“. Manganiijelo, međutim, tvrdi da je njegova bolest bila ključni razlog zbog kojeg je odustao od ideje o očinstvu.

Nakon neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje, razmatrali su i mogućnost korišćenja donora jajnih ćelija. Ipak, glumac kaže da nije želeo da umre i ostavi Vergaru sa detetom „koje biološki nije njeno“.

„Nisam želeo da umrem i ostavim joj takav teret“

Manganiijelo je odlučio da napiše knjigu kako bi, kako kaže, ispravio ono što je godinama pričano o njemu.

„Postojale su stvari koje su o meni izgovorene i objavljene, a koje nisu bile tačne“, rekao je.

Dok mu se brak raspadao, a zdravlje sve više propadalo, glumac je počeo da traži pomoć i van tradicionalne medicine.

Njegova očajnička potraga odvela ga je čak do Kube, gde mu je jedan iscelitelj dao krajnje neobičan savet – tražio je od njega da liže hipofizu iz lobanje koze.

Ipak, Manganiijelo veruje da je konačno počeo da se oporavlja nakon susreta sa šamanom iz Santa Monike, koji mu je rekao da bi uzrok njegovih problema mogao da bude generacijska trauma.

Porodična tragedija koju je nosio generacijama

Manganiijelo je otkrio da je njegova prabaka tokom genocida u Jermeniji izgubila devetoro dece, dok se njegova baka borila sa lupusom.

Glumac veruje da je suočavanje sa porodičkim traumama pomoglo da se oslobodi tereta koji je nosio.

„Kakvi god lanci da su postojali prema patnji mojih predaka iz prošlosti, oni su potpuno prekinuti. U meni nema ni trunke straha od toga da nastavim svoj život“, rekao je.

Danas je bez terapije i simptoma

Manganiijelo je u međuvremenu podvrgnut još jednoj operaciji kojom mu je ponovo povezan digestivni trakt. Danas više ne uzima lekove i, kako tvrdi, nema simptome bolesti.

„Autoimune bolesti mogu da uđu u remisiju“, objašnjava doktorka Don Beaulju, gastroenterološkinja Medicinskog centra Univerziteta Vanderbilt i stručnjakinja za funkcionalnu medicinu, koja nije lečila Manganiijela.

„Sa medicinske tačke gledišta, sve što znamo jeste da mu je bolje. Ovo je bio njegov put“, dodala je ona.

Nova ljubav mu je vratila veru u budućnost

Na tom putu danas je uz njega verenica Kejtlin O'Konor (37), koju je upoznao nakon što je 2023. godine podneo zahtev za razvod od Sofije Vergare.

„Kejtlin je ušla u moj život u trenutku kada mi je bilo očigledno da je upravo ona pravac kojim treba da krenem“, rekao je Manganiijelo.

Par danas zajedno gradi budućnost, a moguće je da će u njoj biti mesta i za decu.

„Ako je to namenjeno meni“, rekao je glumac govoreći o mogućnosti da jednog dana postane otac.

„Sedam godina sam mislio da ću sledeće nedelje biti mrtav. Svet mi se ponovo otvorio“, zaključio je Manganiijelo.

(Kurir.rs/People)