PROŠLE SU GODINE OD KAKO SAM TI REKLA DA TE VOLIM, A TI MI NISI UZVRATIO: Potresna ispovest žene koja je prošla kroz pakao bolnog raskida!

Samanta Bun otvorila je srce i svoju ljubavnu priču ispričala za engleske medije. Otkrila je koliko joj je pomoglo što muškarac kojeg je volela zapravo nije voleo, i što je naučila iz jedne vrlo loše veze. Njenu ispovest prenosimo u celosti:

foto: Profimedia

“Prošle su godine otkako sam ti rekla da te volim, a ti mi nisi uzvratio. Od tada sam mnogo bolje – provela sam poslednju godinu nanovo izgrađujući sve što si ostavio slomljeno i razbijeno otkako si izašao iz mog života.

Moja pažnja usmerena je isključivo na razvoj najbolje verzije mene kako se nikad više ne bih slomila. Ne bih ni pomislila na tebe dok nisam videla sliku tebe i tvoje nove devojke na društvenoj mreži, preko zajedničke prijateljice. Moram priznati, nije mi bilo svejedno. Nakon početnog lupanja srca, mogla sam pronaći jedino dve reči za tebe: hvala ti.

foto: Profimedia

Hvala ti što si me zaobišao. Gledam u svoj život danas i daleko sam od one devojke slomljenog srca. Provela sam tada toliko vremena tražeći tvoju potvrdu kako bih potvrdila svoju vrednost, a nju sam merila kroz tvoju ljubav.

Očajna, slaba i sažaljiva – ta devojka više nisam ja. Onog trenutka kad sam shvatila da moje mišljenje sopstveno mišljene zavisi o onome što ti osećaš prema meni, znala sam da se moram duboko zagledati u ogledalo i pronaći način da sebe volim ponovno.

Pronašla sam svoje mesto u svetu. Uradila sam stvari koje ne bih učinila da sam bila pored tebe, i oslobodila sam se ograničenja nastalih usled pokušaja da tebe zadovoljim. Sada zadovoljavam samo sebe.

foto: Profimedia

Hvala ti što mi nisi dopustio da trošim svoje vreme i energiju voleći te duže nego što sam trebala – to vreme i energiju utrošila sam na sebe. Ne bih bila danas gde jesam da si me voleo. Napunila sam svoje srce i kapacitet za ljubav.

Kada sledeći muškarac naiđe, neće biti isto. Svoje srce daću samo nekome ko je vredan davanja. Nekome ko neće okretati leđa svojim osećajima i ko će biti dovoljno čovek da preuzme odgovornost za svoje postupke. Sada znam kako želim i ne želim da se prema meni ponašaju u vezi. Sada znam što je i što nije prihvatljivo u odnosu.

Znam gde su moje granice.

Hvala ti što si mi pomogao da uspostavim te granice. S tobom, nije ih bilo uopšte i ti si to iskorišćavao.



Hvala ti što si me učinio otpornom. Morala sam se nositi s toliko tvojih dvosmislenih poruka i poteza da sam ostala emotivno uništena. Držao si me uz sebe pod tvojim uslovima jer ti je tako bilo lakše. Bila sam slaba. Dopustila sam sebi da postanem rob svake tvoje reči i dela. Ono što me tad uništavalo, sada ne bi. Čini se da se moje srce promenilo. Moje srce je otporno i ne bih sebi više dopustila da me prestraše prazne reči dečka poput tebe.

foto: Profimedia

Ukratko, nisam bila ispunjena ni cela. Tražila sam nekoga ko će ispuniti moje praznine, a ti si bio savršena destruktivna “poslednji komad slagalice”. Zahvaljujući tebi, sada sam ispunjena i cela. Dobila sam priliku da se fokusiram na izgradnju svojih želja u karijeri, moje mentalno, emotivno i fizičko zdravlje te zadovoljstvo samom sobom.

Sa smeškom mogu reći da sam srećna. Više ne tražim ispunjenja, ona su tu samo privremeno. Vidim da si srećan sad. Nadam se da te usrećuje na načine na koje ja nikad nisam mogla. Jasnije je nego ikad da nam nikad nije ni bilo suđeno.

Hvala ti što si me podsetio na to.

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir