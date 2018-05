STUDENTKINJE TRAŽE TATICE DA NE PLAĆAJU FAKULTET, A OVO JE KRISTININA ISPOVEST: Školujem se za novac, idem sa njima na putovanja, a zarada je basnoslovna!

Preko 2.500.000 mladih devojaka se prošle godine prijavilo na internet stranicu koja se specijalizovala za spajanje ljudi s posebnim željama, ciljevima i interesima, tražeći sponzora za plaćanje troškova studiranja.

Putem stranice mlade devojke pronalaze bogate starije muškarce koji su voljni da im plaćaju razne usluge. To može biti pratnja na putovanje, večera ili izlet, ali u mnogim slučajevima u pitanju su i seksualne usluge. Mesečna članarina na stranici nije ista za sve. Studenti plaćaju oko 2.000 dinara, a sponzori ili sponzorke oko 8.000 dinara. Prosečni godišnji dohodak sponzora je 1.500.000 dolara, iako to nije provereno budući da ljudi sami upisuju svoje dohotke.

Kako bi dobili bolji uvid u jedno takvo partnerstvo ostvareno preko stranice, članica koja se predstavila samo kao Kristina iz Las Vegasa, prepričala je svoju priču. Trenutno je na magistarskim studijama u Mičigenu, a učlanila se na stranicu pre par godina kad joj je umro ujak koji joj je plaćao školarinu.

"Tad sam zapravo shvatila, kad sam gledala cene svoje školarine i sabrala sve troškove studiranja, u koliki dug ću ući. Pomislila sam kako ne mogu ovo da priuštim... dug ću otplaćivati godinama", izjavila je Kristina koja je tad već završila preddiplomske studije za modnog dizajnera i tehnologiju i poznavanje robe.

Onda joj je par prijateljica ispričalo o stranici i ohrabrilo ju da nađe sponzora koji će joj platiti školarinu. Budući da joj je školovanje bilo prioritet, Kristina je mislila da će biti drugačija od ostalih devojaka na stranici jer nju ni najmanje nisu zanimali skupi pokloni ili gotovina. Kristina ne pruža seks za novac, ali zna dosta devojaka koje na ovaj način plaćaju režije.

" Nisam tip osobe koji voli seks na jednu noć, a pogotovo ne s ljudima koji dolaze u Vegas na par dana. Stoga, ako dobijem takvu ponudu, samo ću ju glatko odbiti. To nije za mene. Na mom profilu izričito piše da se školujem za novac koje dobijem i samo me to zanima i samo to tražim. Ovakav tip iskrenosti se i traži od članova ove društvene mreže", objasnila je.

Uprkos tome, događalo joj se da pristane na večeru s nekim sponzorom i ipak se tokom večere dogodi da je sponzor nagovara na seks.

Tokom zadnjih par godina, koliko dugo je član stranice, Kristina kaže da ima tri stalna sponzora koji joj pomažu sa školarinom. Muškarci, od kojih bar jedan ima ženu i decu, je pitaju koliko duguje za školarinu ili vezane stvari poput cena korišćenja laboratorija, knjige, troškove stanarine i hranu, pa joj napišu ček. Kaže da je tako platila skoro 9.000.000 duga za knjige i školarinu.

"Ljudi su voljniji dati nekome ko je skroman i graciozan nego nekome ko sedi ispred svog profila na kom je striktno napisao da traži tu i tu svotu i da ništa ispod toga ga ne zanima", objašnjava Kristina.

Kristina je od svojih sponzora čak dobila i dodatni novac nakon ispitnih rokova kako bi platila stanarinu i režije. Sponzori joj takođe plaćaju i iznenadne izlete i putovanja na koje ide s njima, ali na kraju priče ona je ta koja ima kontrolu. Ako neće - neće.

Kristini su ostala još dva semestra do kraja magistarskih studija, a onda se nada da će krenuti na pravo. U ovom trenu misli da za vreme prava neće biti na stranici, ali kaže da nikad ne znaš, možda će morati. Kad nema puno obaveza u školi, radi i kao konobarica ili joj bogati muškarci plaćaju kako bi sedila za njihovim stolovima u VIP delu kluba. Kaže da joj je to još jedan izvor prihoda kako ne bi samo zavisila od sponzora. Ali zarada za ovako nešto je skromnija od toga što zaradi od svojih sponzora - od oko 5.000 dinara do 10.000 po satu.

Sad jako vrednuje svoje veze sa sponzorima i drago joj je jer se u startu predstavila na pravi način i dala im do znanja da je ona osoba s kojom mogu voditi intelektualan razgovor i otići na operu ili na večeru, i koja, na kraju priče, ima svoje ciljeve za koje radi. Sa druge strane, iako je veseli da postoji mogućnost da će završiti pravo bez dugova i krenuti u život na nuli, ipak u njenom životu postoje ljudi kojima smeta to što radi i koji ne razumiju njene odnose sa sponzorima.

"Dugo sam se borila s negativnim komentarima i mišljenjima ljudi o ovoj stranici i meni na njoj, a da ne pričam o tome kakve su reakcije kad kažem da me neko sponzoriše. Ljudi čuju reč sponzori i automatski imaju negativne komentare na vaš odnos, ali takve stvari moram jednostavno da ignorišem", objašnjava Kristina.

"Uzevši sve u obzir, to je dobro za mene i moju budućnost, a mišljenja drugih definitivno mi neće pomoći u budućnosti", zaključuje Kristina.

