IMALA JE SAMO 14 GODINA KADA SU JE DROGIRALI I GRUPNO SILOVALI: Noge su mi bile prekrivene krvlju, očajnički sam pokušavala da pobegnem! (VIDEO)

Hrabra devojka odlučila je da progovori o najtraumatičnijem događaju u životu.

Filipa Brigz (21) opisala je kako su je kao tinejdžerku drogirali i grupno silovali na žurki na koji je otišla s prijateljicom, a imala je samo 14 godina. Dvojica njezinih napadača, Kašif Amjad (31) i Sakib Ali Sadik (35) završili su u zatvoru na 10 godina, dok ostali slobodno šetaju.

"Nisam mogla da mu razaznam lice, a kad sam otvorila usta da zovem pomoć, nikakav zvuk nije izlazio. Budila sam se i ponovno padala u nesvest dok me silovao. Bila sam preslaba i preomamljena da bih mu se suprotstavila", ispričala je nesrećna djevojka. Kad se sledeći put probudila, ovog puta sama, osetila je intenzivnu bol.

"Sve me bolelo dok sam pokušavala da ustanem. Spustivši pogled, videla sam da su mi noge prekrivene krvlju. Bilo mi je loše, ali sam znala kako moram da tražim pomoć i to brzo. Posegnula sam za kvakom, ali vrata su bila zaključana. Bila sam zarobljena. U očajničkim pokušajima da pobegnem, opet sam se onesvestila. Probudivši se iznova, moje su pantalone ponovno bile spuštene do članaka. Osetila sam grč u želudcu kad sam shvatila da sam bila drugi put silovana", rekla je Filipa. Prisetila se kako je vrištala i lupala po vratima dok u kupatilo nije ušla njena prijateljica. Međutim, iako joj je rekla da je bila napadnuta, ova ju je uveravala da nije tako i pogledala je s gađenjem.

"Nije moj problem što si ti bila prepijana da bi uživala. Pogledaj se, izgledaš očajno", rekla joj je prijateljica, a potom ju izvela van govoreći neka se sama snađe kako će kući, iako je bilo ekstremno hladno. Filipu je pronašla policija, koju je kontaktirao dom čiji je bila stanar. Odveli su je u bolnicu, gde su doktori zaključili kako je bila drogirana, a njene povrede su upućivale na to da se na njoj iživljavalo najmanje pet muškaraca. Dobila je pilulu za dan posle i rečeno joj je da za nekoliko nedelja napravi test na trudnoću. Policija je preko DNK pronašla dvojicu njenih napadača, koji su u zatvoru od 2011. godine. Ostali počinitelji nisu nikad pronađeni. Jadna devojka je od silne traume zaradila PTSP i počela da koristi antidepresive. Kaže da se sada oseća mnogo snažnije i poručuje: "Neću dopustiti tim monstrumima da mi ukradu i sekundu više od moje budućnosti."

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Printscreen/Youtube

