EVO ZAŠTO POSLE 10 GODINA BRAKA PARTNERI POSTAJU SAMO CIMERI! Ovo su glavni razlozi zbog kojih vaša veza iz godine u godinu GUBI ČAR: Zapanjićete se koliko je lako ZABORAVITI SVE ŠTO JE LEPO!

Kada tek uđete u ljubavni odnos dosta vremena "gubite" učeći o osobi s kojom ste. Navikavate se na njihove vrline i mane, nailazite na razna uzbuđenja i iznenađenja, ali kako vreme prolazi neki prestanu da se bave svojim odnosom i vrlo nesvesno dopuštaju čari da napusti njihov odnos.

Parovi čije veze traju dugo tvrde da je teško održati iskru strasti u vezi te da je moguće, ukoliko se desi da nijedan partner nije dovoljno zainteresovan, da ćete se jedno prema drugom početi odnositi kao da ste cimeri.

"Nakon deset godina zajedno, moguće je da ćete se jedno prema drugom odnositi kao da ste samo cimeri i nećete više imati fokus na strasti i sličnim stvarima. Postajete partneri u životu i fokusirate se na neke druge stvari, a zaboravljate dosta stvari zbog kojih ste počeli vezu", kaže savetnik za veze Kurt Smit.

Istina, nije realno očekivati da svaki dan u braku bude magičan i bajkovit. Vrlo je verovatno da će biti dana kada će vam biti dosadno, ali ako vam to postane normalna stvar, onda to znači da ste vi i partner počeli da uzimate jedno drugo zdravo za gotovo.

"Možda ste uleteli u rutinu ili izbegavate suočavanje s problemom. Pokušajte da začinite vaš zajednički život i radite neke spontane stvari ili jednostavno isplanirajte izlete, razgovarajte o stvarima o kojima ste se do sada plašili da razgovarate. Sve to može da promeni vaše živote i izbaci vas iz rutine", kaže psihijatar Tina Tesina.

Terapeuti za seks ističu da im ljudi često dolaze s problemima kao što je nedostatak seksa u dugim vezama te naglašavaju da je ovo sasvim normalna stvar.

"To su česte situacije, ali ono što je bitno jeste da li imate želje da se vratite na pravi put i da nastavite konzumirati odnos s partnerom. Naravno da će se vaši odnosi promeniti vremenom, ali je važno utvrditi da li još imate želje jedno za drugim. Ako imate, sve ostalo je lako rešivo", istakao je Smit dodavši da je to jedna od stvari o kojima treba otvoreno razgovarati sa svojim partnerom.

U braku se često menjaju prioriteti pa tako porodica dolazi na prvo mesto, gde je do tada bila karijera i drugi životni ciljevi.

"Mnogo parova žrtvuje svoje snove i ciljeve da bi održali stabilnost pri građenju veze i porodice. Ali nakon deset godina shvate da nisu postigli sve što su hteli i onda vrlo često za to krive i sebe i partnera", kaže Smit.

U prvih nekoliko godina braka imate dosta strpljenja za vašeg partnera, ali se to smanjuje godinama. Ako u početku uradi nešto što nije trebalo, lako ćete mu preći preko greške, što to nije slučaj kod parova koji su u vezi duže od deset godina.

"Kada i ako se ovo desi, pokušajte da se setite da ste vi i vaš partner na istoj strani i da igrate za isti tim. Pretpostavite da rade najbolje što mogu i da se trude te pokušajte da ne reagujete ishitreno", rekao je Smit.

Kada tek započnete vezu, tražite sve razloge da proslavite nešto. Mesec, dva ili tri veze, godinu i ostale bitne datume. Međutim, sve se ovo gubi nakon nekog vremena te proslave postaju sve ređe.

"Česte proslave i obeležavanja znače da vam je još stalo te da vam je stalo i do partnera i do zajedničkog odnosa. Ukoliko to počne da se gubi nakon nekog vremena, to može, a i ne mora značiti da vam do odnosa nije stalo kao ranije. U svakom slučaju, potrudite se da organizujete posebno veče ili vikend, idite u bioskop ili na izlet i obeležite činjenicu da vaš odnos opstaje uprkos svemu što vam je stalo na put", kaže Smit.

Stručnjaci savetuju da se potrudite da povratite čar u vezu tako što ćete se prisetiti kakvi ste bili na početku, što možete uraditi i kroz razgovor s partnerom. Opustite se i šalite se kao što ste to radili na početku, zaboravite na obaveze i fokusirajte se na uživanje. Razlog vašeg sastajanja je još uvek tu, samo ga je potrebno "iskopati" iz gomile drugih stvari koje se čine bitnijim.

