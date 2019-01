TINEJDŽERKA (17) SMUVALA OŽENJENOG KOMŠIJU: Imaju divlji seks, uhvatila ga je u zamku, a jedna stvar sve je UPROPASTILA! Sada ne zna šta da radi...

Tinejdžerka koja je zavela znatno starijeg suseda, sada se boji da je trudna i traži savet stručnjaka, s obzirom na to da njen komšija ne želi ni da čuje za dete.

"Potajno se nalazim sa svojim susedom zbog seksa. Super nam je, ali mi sada menstruacija kasni i mislim da sam trudna. Imam 17 godina i već sam dugo zaljubljena u prezgodnog suseda. On je tako seksi. U tridesetima je i oženjen, ima i decu. Znam da ne možemo biti zajedno. Čuvala sam mu klince pre par godina. Drugi komšija je organizovao doček Nove godine i ja sam sam se potrudila da izgledam najbolje što mogu. Prijateljica mi je pomogla da nađem izazovnu haljinu, našminkala me i napravila mi frizuru. Čak je i ona ostala zapanjena mojim izgledom jer sam obično uvek u farmerkama i majici. Moj plan je bio da zavedem tog frajera na žurki."

foto: Profimedia

"Razgovarala sam s njim i njegovom ženom, popilo se i dosta pića. U ponoć su si svi poželeli srećnu Novu godinu, a on je izašao. Potrčala sam za njim. Rekao mi je kako je želio malo da razbistri glavu jer je previše popio. Ćaskali smo, a onda je meni postalo hladno pa je stavio svoju ruku preko mene. Iskoristila sam priliku i stavila svoju ruku na njega. Odednom smo počeli da se ljubimo. Stavio je svoju ruku ispod moje haljine i rekao mi da sam prekrasna. Imali smo seks u letnoj kućici. Bili smo napolju celu vječnost, ali niko nije primetio. Otišla sam kući i osećala se božanstveno."

foto: Profimedia

"Nekoliko dana posle, on je navratio dok mojih roditelja nije bilo kod kuće. Rekao mi je da želi da dođem kod njega za 10 minuta. Imali smo seks u njegovom krevetu i od tada mi stalno šalje poruke da dođem na rundu kad god mu nema žene. Osećaj je jako dobar i on kaže da sam strastvena. Ipak, kada sam mu rekla da bih mogla da budem trudna, nije bio srećan. Svaki put kada pokušam da zapodenem razgovor o tome, on promeni temu i opet završimo u krevetu. Ne mogu o tome da razgovaram sa svojima, a uistinu ne znam što da radim."

Stručnjak odgovara:

"Nemoj da gubiš vreme čekajući da on pokaže odgovornost. To se neće dogoditi, a ti pod hitno treba da proveriš jesi li stvarno trudna. Zatim donesi realnu odluku. Ako si trudna, nema šanse da ćeš imati normalnu vezu s tim tipom i da će vaše dete odrastati s oba roditelja. On ima partnerku i decu. Čini se da mu prija igra s tobom, ali svi signali pokazuju kako u tebi ne vidi potencijalnu partnerku za život.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Net.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir