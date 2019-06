NOVOSAĐANKA LIDIJA JE POMOGLA DEKI KOJI JE NA IVICI SUZA MOLIO ZA HRANU: Umesto da joj se zahvali, čovek je uradio nešto ODVRATNO što ne zaslužuje NIJEDNA ŽENA! Kada čujete šta se desilo SLEDIĆETE SE!

Želja da učinimo dobro delo ponekada nam se obije o glavu, pogotovo kada shvatimo da onaj koji je zatražio pomoć ustvari ima neke skrivene, a ne tako često i veoma bizarne namere. O tome najbolje svedoči ispovest jedne Novosađanke čija je dobrodušnost i želja da pomogne, kako je napisala, gladnom i nemoćnom starijem deki, dovela do veoma neprijatne situacije u kojoj je doživela seksualno uznemiravanje.

Novosađanka po imenu Lidija, napisala je nešto duži status o navodno neprijatnoj situaciji koja joj se dogodila ispred šaltera jednog fast fuda u Novom Sadu. Naime, ona je tu zatekla, kako je napisala, nemoćnog starca koji je skoro pa plakao da mu neko kupi parče pice. Međutim, kada joj je prišao da se zahvali na hrani, deka je izgovorio nešto što Lidija nije mogla ni da zamisli.

"Ulazim, naručujem picu, ulazi neki deka, skoro plače da mu neko kupi da jede. Niko neće, naravno, ja kao da ispadnem čovek, kupim mu. Kad je jeo, prilazi mi i pita kako da mi se zahvali, ja kažem sve ok. On na to kaže "Hoćeš da provedemo zajedno veče, 30 cm mi je!". Ljudi moji, da li je to realno, je*eno pomogneš manijaku na kraju. Upropasti mi dan. Zaboravila sam da ga slikam, da vidite kako manijak izgleda, da se ne zezene još neko kao ja", stajalo je u Lidijinoj objavi koja je izazvala mnoštvo komentara njenih sugrađaniki.

Iako su se mnoge od njih našle u čudu i nisu krile bes, skoro pa sve članice grupe su podržale to što je nahranila starca, uz komentare da je taj jedan slučaj ne pogađa, jer će se uvek pronaći neko ko će biti gladan i ko će plemenitost umeti da ceni.

"Nisi se zeznula uopšte što si mu pomogla. I treba da pomažeš uvek, bez obzira kako će to neko da ceni. Svaka čast", bio je komentar jedne od njih, dok su druge uglavnom pisale slične poruke, uz dodatak da je mogla ipak da ga počasti i šamarom na kraju zbog drskosti.

Međutim, bilo je i onih koji su bizarni postupak starijeg čoveka pokušalli da iskarikiraju, pa i da ga obesmisle.

"Izvinite, moliću lepo, zašto je manijak? Muški pitaju, a na ženi je da kaže da lli ne. Neke je napadao ili silovao, zar vas poštene nikada niko nije pitao", bio je samo jedan od komentara koji je podigao buru i verovatno je ostavljen od strane nekoga ko je želeo da provocira i izazove dodatnu raspravu.

Bilo da je ovaj događaj istinit ili ne, situacija u kojoj se našla Lidija nije nimalo bezazlena i pored toga što degradira nekoga kao osobu, može da se desi da u njemu pored osećaja traume i straga, totalno izoluje osećaj za empatiju i želju da pomaže onima koji su u nevolji.

