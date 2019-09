SUBOTIČANKA POSLE 20 GODINA SAZNALA ZA KOGA JE STVARNO BILA UDATA! Rodila sam mu 4 dece, kako sam mogla da budem toliko SLEPA?! Besna i posramljena ustala pa otkrila sve CELOJ SRBIJI!

Izvesna Slađana V. iz Subotice upoznala je svog supruga kada je imala 22 godina. On joj je, kaže, bio prvi i jedini partner, najboilji prijatelj, sa kojim je imala divnu vezu. U braku dobili su četvoro dece, samo da bi ona posle 20 godina zajednice saznala da on još od tinejdžerskih dana zna da ga privlače drugi muškarci i da je tada "eksperimentisao" na tom polju, ali da je ipak odlučio da to ignoriše i bude u heteroseksualnim vezama.

Navodno, on je verovao da će to zauvek ostati tajna.

"Imala sam 22 godine kad smo se upoznali i bila sam naivna. On je bio moj prvi i jedini partner i mislila sam da imamo divnu vezu. Uvek je bio brižan. Moj najbolji prijatelj... Međutim, sad se osećam izdano, kao da su sve ove godine bile laž i da su svi znali osim mene. Sad sam vrlo ljuta i ne mogu da budem u istoj sobi s njim. Kako sam mogla da budem ovako slepa? I kako da ovo sklonim sa strane kako bismo mogli da nastavimo da se posvećujemo našoj deci?" pita se Slađana V. iz Subotice.

Odgovor: Ovo mora da vam je bio šok, i normalno je da ste osećate besno i izdano.



Naime, kad prolazimo kroz bilo kakav vid izdaje, osećamo se kao da nam se celokupna realnost uzdrmala i nesigurni smo da verujemo bilo kojoj osobi. Uz bes i povređenost, obično ide i osećanje posramljenosti - zašto se ovo baš meni dešava, šta drugi ljudi misle o ovome... Niste vi krivi što ovo niste shvatili na vreme. Nije bila vaša odgovornost. Uvek želimo da verujemo ljudima kad smo zaljubljeni. Divno je što ste uopšte voleli i verovali u tu ljubav! Cela situacija ne mora da znači da niste imali dobru vezu. Kao što se navodi - bio je brižan i vaš najbolji prijatelj.



Međutim, nije potrebno ograđivati se od svojih emocija kako biste bili tu za svoju decu. Dopustite sebi da osećate jer imate svako pravo. Nemojte ih gomilati, već pokušajte da ih se na određeni način rastosiljate. To će biti spor proces, ali time što ćete dopustiti sebi da osećate, ove emocije će se preinačiti u nešto pozitivnije.

Emocije same po sebi nisu problem, već kako ih izražavate ili šta govorite pred decom. Ovde valja paziti jer vaše reči mogu imati veliki uticaj na vašu decu koja treba da imaju najbolji mogući odnos sa oba roditelja. Brinete se o sebi, probajte da porazgovarajte sa prijateljima. Budite nežni prema sebi koliko god možete. U redu je što ne možete da budete u istoj sobi s njim. Ako niste u stanju da razovarate uživo, komunicirajte o vašoj deci i preko poruka ako treba. Takođe, valja imati u vidu i da suprotna strana ovo nije uradila kako bi vas povredila, već zato što je tajna koju je čuvao najverovatnije postala veća i od njega samog.

