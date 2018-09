NAKON 20 GODINA BRAKA SAZNAO JE ZA ŽENINU AFERU: Kod kuće je previše ljubazna, a način na koji je sve isplivalo je totalni ŠOK!

Muškarac kom je supruga u snu priznala šokantne stvari o sebi i svojim seksualnim avanturama tokom 20 godina braka, već pet godina ćuti i gomila bes.

U međuvremenu je u njenom telefonu pronašao kompromitujuće stvari, a načuo je i njen razgovor s prijateljicama. Shvatio je da o svojoj voljenoj zapravo ne zna ništa.

"Pre otprilike 5 godina, nakon 20 godina braka, saznao sam istinu o svojoj ženi. Jedno veče je popila tabletu za spavanje i počela da priča u snu. Priznala mi je da je redovno spavala s drugim muškarcem dok je živela sa mnom, 18 meseci pre nego što sam je zaprosio. Šest meseci nakon početka te afere, bivša devojka tog tipa ostala je trudna, ali moja žena (tadašnja devojka) nastavila je s njim sve dok se dete nije rodilo", počeo je nesrećni muškarac i dodao:

"Čuvši sve te šokantne informacije koje su izlazile iz njenih usta, pitao sam je još neke stvari, na koje mi je strpljivo odgovarala. Shvatio sam da nisam imao pojma koga sam se oženio. Nakon toga sam počeo da proveravam njen mobilni i sve se samo dodatno zahuktalo. Našao sam pisane i govorne poruke te fotografije koje je razmenjivala s jednim kolegom. Ništa od toga ne dokazuje da su imali aferu, ali upućivalo je na početak nečeg takvog. Kada je pričala sa prijateljicama "blatila" me i izjavila kako je s nama gotovo čim naše najmlađe dete ode na fakultet. Ali kod kuće je ona skroz ljupka i dražesna. Koliko mi god teško, smatram da, što više toga znam, to će mi biti lakše da je ostavim. Šta mi savetujete?", pitao je on kolumnistkinju - stručnjaka jednog portala.

Kolin odgovara:

"Mislim da treba da se zapitaš zašto je u pet godina nijednom nisi suočio s tim. To je kao da samog sebe mučiš tim informacijama. Držeći to u sebi nećeš ništa rešiti. Ne verujem da će ti nakon svega biti lakše, jer tokom svih ovih godina nakupljaš bes i postoji opasnost da bi on mogao eksplodirati na najgori način. Bolje je da kontrolišeš situaciju. Moraš joj reći sve što znaš i pitati je. Možda ćete ostati zajedno, a možda će vam se putevi razići.

