IMAM DEČKA 2 GODINE, ALI NE MOGU DA PRESTANEM DA IMAM SEKS SA DRUGIMA: Zavisna sam od osećaja da me neko želi, a glavni krivac je MRAČNA prošlost!

Devojka koja voli svog dečka ispričala je na jednom portalu da ne može da prestane da ga vara, pa je potražila savet stručnjaka.

"Bila sam neverna i spavala sam s tipom koji mi je nakon toga rekao da se ženi za dve nedelje. Osećala sam se glupo i jeftino. Stalno varam sadašnjeg dečka iako ne želim. To je poput droge. Znam da će mi to sve uništiti, ali navučena sam i ne mogu da prestanem. Dečko mi daje sve što želim. Apsolutno nema razloga da ga varam, ali svejedno to radim. Imam 25, a on 27 godina. Zajedno smo dve godine i stvarno sam srećna u vezi."

"Varanje je počelo tako da što sam flertovala s drugim muškarcima koje sam upoznavala na internetu. Zatim je to preraslo u sajber seks. Pre tri nedelje, otišla sam u kancelariju šefa firme za koju radim. Slala sam mejlove novom menadžeru. Njemu je 29 i naši su mejlovi su bili neformalni i prijateljski, ali ništa više od toga. Kada sam ga konačno upoznala, ispostavilo se da je jako zgodan. Razgovarali smo o poslu, a onda me on pozvao na ručak. Odveo me u lep italijanski restoran."

"Posle ručka mi je predložio kako bi bilo lepo da mi pokaže okolimu grada. Provozali smo se i on je parkirao na osami. Bio je pažljiv prema meni i odjednom smo počeli da se ljubimo, a onda smo imali seks na zadnjem sedištu automobila. Rekao mi je da mu je bilo odlično, ali da se ženi za dve nedelje te da se to više ne sme ponoviti. Više me čak ni ne zanimaju frajeri s kojima varam dečka. Jednostavno uživam u pažnji. Zavisna sam od osećaja da me neko želi.

"Ne razumem zašto to radim. Nisam bila takva dok nisam upoznala bivšeg, koji me zlostavljao psihički i fizički. S vremenom sam ga ostavila i trudila se sve da zaboravim, ali da li je moguće da je to ostavilo traga na meni?

Stručnjak odgovara:

"Trudeći se da zaboraviš vezu u kojoj si bila zlostavljana ne rešavaš ništa. Šteta koju ti je naneo bivši još je prisutna ispod površine i ti sada podsvesno kažnjavaš sve muškarce za traume koje si doživela. Ali varanjem sadašnjeg dečka nanosiš bol i sebi. Trebalo bi da potražiš pomoć kako bi naučila da se nosiš s nezalečenom emocionalnom boli jer ćeš tek tada moći da zaboraviš na tu lošu vezu. Zatim promeni telefonski broj i izbriši sve stranice na kojima si upoznavala frajere.

