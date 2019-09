STRAVIČNA ISPOVEST STUDENTKINJE IZ DIMITROVGRADA KOJA JE OPOMENA ZA SVE DEVOJKE: Koleginica me je pozvala na VEČERU sa starkeljom, a onda su me ucenjivali SNIMKOM! Tu nije bio kraj PAKLA

Svetla velelepnog grada znaju da očaraju čim kročite u njega i ne treba mnogo da vas opije i da zaboravite odakle ste došili i da su više niste pod skutama roditelja.

Krajem septembra u Beograd nahrli hiljade mladih brucoša željni novih iskustava, neki su uplašeni, drugi puni sebe i samouvereni, ne sluteći šta sve može da im se desi, a može svašta - da upadnu u loše društvo i da, umesto na predavanja, krenu po kafićima, i već sledeće godine mogu da pakuju stvari za doma, jer nit su dali uslov, nit našli posao, a para nema. To je jedan scenario od kojeg majku neće baš zaboleti glava, samo nek joj je dete živo i zdravo, snaće se i na njivi.

Međutim, ono što nam je u ispovesti koju je poslala na mejl na našu redakciju napisala devojka iz Dimitrovgrada opomena je za sve mlade devojke koje dolaze iz malog grada. Naime, dok je studirala na jednom beogradskim fakultetu, družila se sa jednom Jelenom, veoma atraktivnom plavušom, elokventnom i uvek nasmejanom. Znale su često tokom prve godine da odu na kafu, ali se sve promenilo kada su upisale drugu godinu.

"Bile smo na drugoj godini, kada me je pozvala da sa njom i njenim dečkom izađem na večeru. Bilo mi je čudno što mene zove, nismo bile toliko bliske, ali njen izgovor da želi da bude u društvu vrednih i odgovornih devojaka mi je imponovao. Bila sam šokirana da je njen dečko bio skoro 40 godina stariji od nje, mogao joj je otac, pa možda i deda biti. Više nisam htela da budem u njenoj blizini a ona se nije baš mnogo potresla. Našla je odmah novu "žrtvu". Devojka vrbuje drugarice s kojima se druži, da vam odmah skratim.

Traži devojke uglavnom iz unutrašnjosti, obično siromašnije, lakoverne, čak je gledala da ne budu lepuškaste. I uvek počinje sa večerom i istom pričom. Sećam se još njenog objašnjenja i pravdanja pre nego što smo ušle u restoran: "Znam da ti možda ne opravdavaš što mi je dečko toliko stariji. Meni je dobar i baš je prijatan i pažljiv. Još nešto moram da ti kažem, njegov drug je sa nama, došao čovek iz inostranstva iznenada pa da ga ne ispalimo i da ne bude sam baš prve večeri u gradu", pričala mi je.

Posle, ako se devojka upeca, idu sve veći pokloni. Odmah ide parfem kao zahvalnost što je pravila društvo, pa hvalospevi i laskanja, ali najniže ide to da se mnogo dopada "starkelju", ali on zna da je stariji i da nema šanse kod tako mlade devojke. Potom malo skuplji pokloni, opet izlasci u četvoro, nekad putovanja. I tu je već "uletela" u mrežu. Dobije drogu ili alkohol, posle ili bude ucena snimkom ili se oslade pare ili se navuče na drogu i tu je kraj njenoj karijeri na fakultetu. Uletela je u kandže elitne prostitucije i retko ko može da ih spase.

E da, kad je priča provaljena, otišla je sa faksa. Pričalo se da je prešla na drugi fakultet, ali to ne znam. Znam da su neke devojke, dobre, neiskvarene, koje su došle kako bi sebi obezbedile svetliju budućnost, pale na njenu priču. I još me duša boli za njima, ali tad nisam mogla ništa da uradim, nisu me slušale kad sam im pričala", završila je svoju priču koja mora da bude opomena svim devojkama, ne samo onim iz unutrašnjosti.

